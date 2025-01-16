Жителей Самарской области обяжут регистрировать домашних животных

В Самарской области изменят законодательство в области обращения с животными. Подробности озвучили в четверг, 16 января, на заседании комитета губдумы по местному самоуправлению.
Как рассказал заместитель руководителя управления правового обеспечения в сфере общественной безопасности, государственного строительства, землеустройства и местного самоуправления Главного управления правового обеспечения аппарата губдумы Виталий Григорьев, законопроект предусматривает введение обязательной регистрации домашних животных. Но для запуска процесса потребуется принятие подзаконного акта.
Конечно, у депутатов возник вопрос, за чей счет будет осуществляться постановка животных на учет. Судя по словам Виталия Григорьева, чипирование своих питомцев граждане должны будут проводить за свой счет, а вот за регистрацию платить не придется. Возможно, будут предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан — например, пенсионеров.
Вот только то, как все это будет организовано, власти пока не продумали. Депутаты пригласили представителей научного сообщества и студентов к разработке необходимой программы.
Предусматривает законопроект и другие изменения. В частности, планируется разрешить содержание животных на определенных территориях рядом с организациями и учреждениями, но с учетом требований об обеспечении безопасности.
Также уточняется перечень мест, где запрещен прикорм животных. Сейчас в законопроекте идет речь и территориях общего пользования. Но запрет решили распространить только на набережные, скверы, бульвары, торговые объекты и прилегающие к ним площадки.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.