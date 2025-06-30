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Общество

На время всероссийского фестиваля бардовской песни в Самаре ограничат движение

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 4 по 6 июля на территории у Мастрюковских озер, рядом с железнодорожной платформой имени Валерия Грушина, состоится всероссийский фестиваль бардовской песни. В связи с этим частично будет ограничено движение транспорта, передает пресс-служба мэрии Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В период с 8:00 30 июня до 8:00 7 июля будет действовать ограничение на проезд транспорта по дороге в поселке Прибрежный, от улицы Набережной до железнодорожной станции "135 километр" (от КПП № 1 до КПП № 2) и далее — до фестивальной поляны.

Ограничение не распространяется на спецмашины оперативных служб — полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, согласованными ГУ МВД России по Самарской области и выданными дирекцией фестиваля.

В мэрии также напомнили, что фестиваль организуется Самарским союзом молодежи при поддержке правительства Самарской области. Подробная информация о мероприятии доступна в группе ВК. 

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