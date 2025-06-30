На время всероссийского фестиваля бардовской песни в Самаре ограничат движение

С 4 по 6 июля на территории у Мастрюковских озер, рядом с железнодорожной платформой имени Валерия Грушина, состоится всероссийский фестиваль бардовской песни. В связи с этим частично будет ограничено движение транспорта, передает пресс-служба мэрии Самары.
В период с 8:00 30 июня до 8:00 7 июля будет действовать ограничение на проезд транспорта по дороге в поселке Прибрежный, от улицы Набережной до железнодорожной станции "135 километр" (от КПП № 1 до КПП № 2) и далее — до фестивальной поляны.
Ограничение не распространяется на спецмашины оперативных служб — полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, согласованными ГУ МВД России по Самарской области и выданными дирекцией фестиваля.
В мэрии также напомнили, что фестиваль организуется Самарским союзом молодежи при поддержке правительства Самарской области. Подробная информация о мероприятии доступна в группе ВК.
Последние комментарии
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.