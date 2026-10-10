Особенные, но не беспомощные: как самарский зоопсихолог помогает собакам с непростой судьбой

Собаки с инвалидностью могут путешествовать, заниматься спортом и становиться любимыми домашними питомцами. В этом уверена самарский зоопсихолог-кинолог Александра Вадевски. В ее доме живут две особенные собаки — Чича и Пегас, которым требуется постоянный уход. На их примере Александра показывает, почему животные с непростой судьбой заслуживают не только сочувствия, но и возможности жить полноценной жизнью. Кроме профессиональной деятельности, она занимается волонтерством и помогает центру реабилитации и социальной адаптации животных "Лопатино Дог", где сотни собак ждут встречи с будущими хозяевами.
До тридцати вопросов за одну прогулку
На обычной прогулке Александре Вадевски приходится отвечать на десятки вопросов. Прохожие интересуются, что случилось с лапами ее собак, почему они необычно передвигаются и можно ли их вылечить. Иногда за одну прогулку таких вопросов набирается до тридцати. Далеко не все из них звучат доброжелательно.
Рядом с Александрой живут Чича и Пегас — две собаки с повреждениями позвоночника. Обе, предположительно, пострадали в результате столкновения с автомобилями. Подобных животных называют спинальниками. В зависимости от характера травмы у них могут возникать нарушения подвижности и работы внутренних органов, поэтому некоторым требуется помощь даже в повседневных гигиенических процедурах.
Однако Александра не считает, что инвалидность должна ограничивать жизнь ее питомцев четырьмя стенами.
"Я выбрала для себя такой путь — инклюзию для собак-инвалидов. Не делаю разделения между здоровыми и нездоровыми животными. Беру их с собой на различные мероприятия, мы посещаем дог-френдли заведения, участвуем в конкурсах и даже занимаемся спортом для собак. Главная задача — показать, что такую собаку тоже можно воспитать, социализировать и сделать комфортным компаньоном", — рассказывает она.
Для Александры это не только личная позиция, но и часть профессиональной деятельности. С 2015 года она работает зоопсихологом-кинологом, помогая владельцам лучше понимать поведение своих питомцев.
Чича, для которой не нашлось хозяев
Знакомство с Чичи началось для Александры в мае 2023 года. В социальных сетях ей попалось видео, на котором собака с повреждением позвоночника активно бегала по парку на специальной коляске.
Необычная собака заинтересовала специалиста. До этого Александра не работала со спинальниками, но решила познакомиться с Чичей в приюте.
При первой встрече она обратила внимание не столько на физические ограничения, сколько на характер животного. Чича оказалась контактной, ориентированной на человека, легко обучаемой и способной адаптироваться к новым обстоятельствам.
Александра увидела в ней будущего домашнего компаньона. Она взяла собаку под опеку, начала заниматься с ней и искать семью. Однако за полгода желающих забрать Чичу так и не нашлось. Тогда Александра решила оставить ее у себя.
Первым делом она обратилась к ветеринарному неврологу и специалисту по реабилитации, чтобы выяснить, какие возможности восстановления существуют и можно ли улучшить подвижность собаки. Но не менее важной задачей стала психологическая адаптация.
"Чича стала более уверенной в себе, спокойной, эмоционально стабильной. Даже кратковременное пребывание в приюте может быть стрессом для животного, после которого требуется восстановление", — объясняет Александра.
У Чичи не было выраженных фобий или агрессии, однако она могла лаять и грызть вещи, когда надолго оставалась одна. Постепенно Александра приучила ее к предсказуемому распорядку дня, уходовым процедурам и спокойному ожиданию хозяйки.
Оказалось, что Чича любит тактильный контакт: ей нравится, когда ее гладят, расчесывают и вычесывают шерсть. А с другими собаками в доме она быстро нашла общий язык.
Сегодня Чича сопровождает хозяйку на различных мероприятиях и собственным примером показывает, что инвалидность не обязательно мешает собаке быть активной и общительной.
Пегас, которому было некуда идти
В январе 2026 года в жизни Александры появился еще один особенный питомец — Пегас.
К ней обратились сотрудники одного из промышленных предприятий Самары. Перед Новым годом руководство потребовало убрать с территории собак, которых подкармливали работники.
Для большинства животных удалось найти места в приютах. Но Пегаса, у которого была травма позвоночника, принимать отказались: учреждения, где уже содержались собаки-спинальники, были переполнены.
Проблема заключалась не только в наличии свободного места. Таким животным необходим специфический уход, включая помощь с мочеиспусканием и дефекацией, регулярные гигиенические процедуры и наблюдение за состоянием здоровья.
Александра уже имела опыт передержки собак с подобными травмами, поэтому сотрудники предприятия обратились именно к ней. Они договорились помогать с кормом, противопаразитарными обработками, вакцинацией и при необходимости ветеринарными расходами. Александра, в свою очередь, обеспечивает Пегасу повседневный уход и сообщает о его состоянии.
"Когда берешь такую собаку в семью, важно понимать, что это ответственность на всю ее жизнь. Не каждая передержка согласится принять особенного питомца, не каждый ветеринарный специалист работает с такими случаями. Нужно заранее оценивать свои возможности", — отмечает она.
По словам Александры, Чича и Пегас научили ее прежде всего терпению, дисциплине и более глубокому пониманию потребностей животных.
При этом опыт с собственными собаками помог ей расширить профессиональную практику. Теперь она увереннее работает со спинальниками, учитывая их физические возможности и ограничения, а при необходимости взаимодействует с ветеринарными неврологами и реабилитологами.
От проблем с собственной собакой — к профессии
Интерес к поведению животных появился у Александры задолго до знакомства с Чичей и Пегасом.
В мае 2013 года у нее появилась первая собственная собака. Вскоре хозяйка столкнулась с проблемами поведения, которые не знала, как решить. Желание помочь питомцу подтолкнуло ее к обучению. Александра прошла двухлетнюю программу по кинологии и зоопсихологии в Санкт-Петербурге в дистанционном формате.
Полученные знания помогли разобраться в том, как формируется психика собаки, какие этапы развития она проходит и почему социализация особенно важна в раннем возрасте.
Изначально Александра училась для себя. Она планировала взять еще одну собаку из приюта и понимала, что животному с неизвестным прошлым может потребоваться особый подход.
Помощью бездомным животным она занималась и раньше: переводила деньги приютам, привозила необходимые вещи. Но непосредственно взаимодействовать с их подопечными долго не решалась — эмоционально это было слишком тяжело.
Ситуация изменилась благодаря подруге, которая стала постоянным волонтером одного из самарских приютов. Она предложила Александре приехать вместе, познакомиться с животными и попробовать помогать не только материально. Постепенно Александра начала регулярно посещать приюты, гулять с собаками, заниматься их социализацией, обучать хождению на поводке и помогать искать будущих хозяев.
Так личный интерес превратился в профессиональную деятельность, а помощь животным стала важной частью ее жизни.
Помощь, которая не измеряется деньгами
Сегодня Александра сотрудничает с центром реабилитации и социальной адаптации животных "Лопатино Дог" в качестве волонтера и опекуна.
С июля 2025 года под ее опекой находится особенная собака по кличке Мерида. Александра помогает ей и одновременно занимается еще одним важным направлением — продуктовым фандрайзингом.
В отличие от денежного сбора пожертвований, такой формат предполагает поиск организаций и людей, готовых передать необходимые товары: корма, ветеринарные препараты и другие вещи для содержания животных.
"Я периодически пишу в различные организации и благотворительные фонды, рассказываю про "Лопатино Дог" и прошу о помощи. Иногда благодаря такой коммуникации удается собрать корма или другую неденежную помощь", — рассказывает Александра.
Но результатом таких обращений становятся не только пожертвования. Представители организаций приезжают знакомиться с центром, узнают о его работе и иногда решают присоединиться к волонтерской деятельности. Так у "Лопатино Дог" появляются в том числе корпоративные волонтеры.
Всю эту работу Александра выполняет безвозмездно, совмещая ее с профессиональной практикой и уходом за собственными собаками.
Научиться доверять человеку
В центре "Лопатино Дог" находятся около 300 собак. Его деятельность направлена не только на содержание животных, но и на их социализацию, восстановление доверия к людям и подготовку к жизни в семье.
Многие подопечные центра нуждаются в постепенном знакомстве с окружающим миром. Одним необходимо научиться спокойно ходить на поводке, другим — перестать бояться незнакомых людей или новых обстоятельств.
По словам Александры, социализация не сводится к обучению командам. Гораздо важнее, чтобы собака чувствовала себя в безопасности и могла спокойно взаимодействовать с человеком. Прогресс может проявляться в самых обычных вещах: животное начинает увереннее выходить на прогулку, проявляет интерес к общению, осваивает базовые команды и постепенно привыкает к новым условиям.
При этом универсальной программы реабилитации не существует.
"Очень многое зависит от того, в каких условиях содержалась собака, как она попала в приют, что пережила и каким образом с ней работали. Важно наблюдать за изменениями в динамике и подбирать индивидуальный подход", — объясняет специалист.
Особенно сложно работать с животными, которые пережили насилие или сильный стресс. В условиях приюта, где много раздражителей, положительные изменения иногда закрепляются медленнее.
В спокойной и предсказуемой домашней обстановке собаке зачастую легче привыкнуть к новым правилам и научиться доверять человеку.
Александра отмечает, что социализация помогает не только найти хозяев, но и снизить риск повторного отказа от животного. Когда собака умеет спокойно ходить на поводке, взаимодействовать с людьми и другими животными, легче адаптируется к изменениям, будущим владельцам проще выстроить с ней отношения.
Поэтому одна из задач центра — подготовить животных к будущему переезду в семью.
Друг на расстоянии
Чтобы помочь собаке из "Лопатино Дог", необязательно забирать ее домой. В центре действует программа опекунства, участником которой может стать отдельный человек, семья или организация. Опекать можно одну собаку, нескольких животных и даже целый вольер.
Опекуны регулярно перечисляют благотворительные взносы на нужды выбранных подопечных. Средства направляют на противопаразитарные обработки, вакцинацию, ветеринарную помощь и продвижение объявлений о поиске хозяев.
Но участие в программе не ограничивается финансовой поддержкой. Те, кто живет поблизости, могут приезжать к собакам, гулять с ними и участвовать в их социализации. Такое общение помогает животным привыкать к разным людям и новым ситуациям.
"К нам приезжают и семьи с детьми. Важно показать собаке, что взаимодействие с людьми может быть интересным и безопасным. Конечно, детям предварительно объясняют, как правильно знакомиться с животным, когда можно к нему прикасаться, а когда лучше просто погулять рядом, чтобы собака привыкла к голосу и запаху", — рассказывает Александра.
Есть у центра и опекуны из других городов и стран. Они не могут регулярно приезжать к своим подопечным, зато получают фотографии, видео и информацию о здоровье животных. Если собакой заинтересуются потенциальные хозяева, опекуну тоже сообщают об этом. Так человек может участвовать в жизни конкретного животного, даже находясь за сотни или тысячи километров.
Кроме того, центру постоянно необходима помощь с кормами, вакцинами и препаратами от паразитов. Поддержать подопечных можно через официальные реквизиты организации или самостоятельно заказать необходимые товары с доставкой в пункты выдачи в селе Лопатино, согласовав передачу с сотрудниками центра.
"Собака — не робот"
За годы работы Александра не раз сталкивалась с ситуациями, когда люди брали животных из приютов, но оказывались не готовы к трудностям. По ее наблюдениям, одна из распространенных проблем — завышенные ожидания будущих владельцев.
Некоторые рассчитывают, что собака быстро освоится в новом доме, сразу поймет правила семьи и не доставит никаких хлопот. Однако адаптация может занимать значительно больше времени.
"Собака — не медиум и не робот. Она не может прочитать ваши мысли и за несколько дней понять, чего вы от нее хотите, что разрешено в вашем доме, а что запрещено. Нужно разбираться в ее потребностях, понимать, как она обучается и что необходимо для адаптации", — подчеркивает Александра.
Прежде чем забирать животное из приюта, специалист советует познакомиться с несколькими собаками, погулять с ними и оценить, насколько их темперамент соответствует образу жизни будущего хозяина.
Не менее важно заранее рассчитать расходы на корм, вакцинацию, профилактические обработки, ветеринарную помощь и при необходимости занятия с кинологом.
При этом Александра уверена: непростое прошлое собаки не означает, что ее поведение невозможно изменить. В ее практике был случай, когда владельцы взрослой собаки с серьезными поведенческими проблемами обратились за консультацией к другому кинологу. Узнав, что животное беспородное, тот предложил его усыпить.
Хозяева не последовали этому совету и решили обратиться к Александре. Началась работа по коррекции поведения. Постепенно владельцы увидели, что нежелательные реакции собаки можно изменить, а отношения с ней — выстроить по-новому. В результате хозяева отказались от мысли об эвтаназии. Собака осталась в семье и прожила там до естественной смерти.
"Для меня это особая гордость. Люди увидели, что существуют современные, научно обоснованные подходы, которые помогают корректировать поведение и делать собаку более эмоционально уравновешенной", — рассказывает Александра.
По ее словам, современные методы коррекции поведения, помощь ветеринарных специалистов и в некоторых случаях медикаментозная поддержка позволяют работать даже со сложными поведенческими проблемами. Однако результат всегда зависит от конкретного животного и обстоятельств.
Шанс на новую жизнь
Александра убеждена, что приютская собака не обязательно будет сложным питомцем, а инвалидность не делает животное неспособным к полноценной жизни. Истории Чичи и Пегаса для нее — возможность показать это на собственном примере. Они нуждаются в дополнительной заботе, но при этом гуляют, общаются, осваивают новые навыки и остаются активными участниками жизни своей хозяйки.
А в "Лопатино Дог" сотни собак продолжают ждать людей, которые захотят познакомиться с ними поближе. Для кого-то таким знакомством станет первый шаг к появлению нового члена семьи. Для других — возможность стать волонтером или опекуном.
"Собаки из приютов и с улицы могут стать хорошими компаньонами для вас, вашей семьи и ваших детей. Важно понимать их потребности и быть готовыми к работе с ними. Я каждый день стараюсь показывать, что не стоит бояться брать таких животных", — говорит Александра.
Возможно, для того чтобы изменить жизнь одной собаки, совсем необязательно сразу забирать ее домой. Иногда достаточно приехать, познакомиться, выйти вместе на прогулку и подарить ей немного своего времени.
Узнать больше о работе центра, познакомиться с его подопечными и способами помощи можно через официальные ресурсы "Лопатино Дог":
• Сайт: http://lopatinodog.ru/
• ВКонтакте: https://vk.ru/lopatinodog
• Telegram: https://t.me/lopatinodog
• MAX: https://max.ru/join/2suj2rPq1jDrd99FBwDhj5hS0K7QF8_2SxheyyI8om0
Последние комментарии
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