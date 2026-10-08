В Ставропольском районе проверили иностранцев в рамках операции “Нелегал"-2026

Под особым контролем - объекты, где массово задействованы иностранные работники: стройки, теплицы, склады, рынки, общежития, информирует облглавк.

В Ставропольском районе проверили 27 иностранцев: у шести из них выявлены нарушения миграционного режима. По всем эпизодам идут проверки.

В Тольятти рейд прошел на торговой базе на ул. Базовой: у людей проверили документы, с каждым провели профилактическую беседу.

Нарушителей оштрафовали, поместили в Центр временного содержания и готовят к принудительному выдворению. После депортации им будет закрыт въезд в Россию.