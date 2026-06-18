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Происшествия

Почти 500 иностранных граждан высланы из Самарской области

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2026 г. из Самарской области выдворили 472 иностранца за нарушение законодательства РФ, информирует пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: ГУФССП России по Самарской области

Только за последнюю неделю под конвоем судебных приставов были отправлены домой 42 человека.

Все выдворенные находились на территории региона незаконно: либо проживали без необходимых документов, либо работали без разрешения. Теперь въезд в Россию для них закрыт на 5 лет.

Также в ходе рейдов "Нелегал‑2026" с 1 по 10 июня в Самарской области силами областного главка МВД России по Самарской области совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии, было пресечено около 800 нарушений миграционного законодательства.

Выявлено 157 незаконно находящихся в РФ иностранцев и 173 нелегальных трудовых мигранта. Возбуждено 105 уголовных дел, 158 человек выдворены из страны, 146 — получили запрет на въезд. Также задержаны лица, находящиеся в федеральном и международном розыске, в т. ч. мошенник и организатор сбыта героина. Сотрудниками полиции в ходе операции задержан гражданин одной из соседних республик, недавно въехавший на территорию Российской Федерации и организовавший совместно с местной жительницей сбыт героина на территории региона. Изъяты наркотики в крупном размере.

 

 

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