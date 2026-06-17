В Самаре после столкновения с Porsche машина снесла знак и влетела в опору

Во вторник, 16 июня, в 15:20 в Промышленном районе Самары столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Авария случилась на перекрестке ул. Ново‑Садовой и ул. 5‑я просека.
42‑летний водитель Geely Emgrand поворачивал налево на зеленый свет и не пропустил встречный Porsche Macan под управлением 30‑летнего водителя. От удара китайский седан отбросило в сторону: машина сначала снесла бордюрный камень и дорожный знак "Проезд запрещен", а затем проехала вперед и врезалась в световую опору, стоявшую справа от проезжей части.
Водитель Geely госпитализирован, его 47‑летний пассажир будет лечиться амбулаторно.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!