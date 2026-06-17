В Самаре после столкновения с Porsche машина снесла знак и влетела в опору

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Во вторник, 16 июня, в 15:20 в Промышленном районе Самары столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.