Шесть человек пострадали в ДТП с участием грузовика и легковушки в Самарской области

В понедельник, 15 июня, в 02:10 в Нефтегорском районе на 106‑м км трассы М‑5 "Урал" произошло ДТП с пострадавшими, сообщает облглавк.

50-летний водитель Toyota Wish, следовавший со стороны Бузулука в направлении Самары, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом, под управлением 64-летенго шофера.

В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля Toyota Wish (1996, 1987, 1980, 1990 и 2006 г. р.) получили травмы и были госпитализированы.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка для установления всех обстоятельств аварии.