Шесть человек пострадали в ДТП с участием грузовика и легковушки в Самарской области

В понедельник, 15 июня, в 02:10 в Нефтегорском районе на 106‑м км трассы М‑5 "Урал" произошло ДТП с пострадавшими, сообщает облглавк.
50-летний водитель Toyota Wish, следовавший со стороны Бузулука в направлении Самары, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом, под управлением 64-летенго шофера.
В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля Toyota Wish (1996, 1987, 1980, 1990 и 2006 г. р.) получили травмы и были госпитализированы.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка для установления всех обстоятельств аварии.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!