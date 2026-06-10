В Красноярском районе насмерть разбился мотоциклист

Во вторник, 9 июня, в селе Новый Буян Красноярского района произошло смертельное ДТП - погиб мотоциклист, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 43-летний водитель, управляя мотоциклом SYCMCC-300, двигался по ул. Лесхоз в сторону ул. Советской. В пути следования, не выбрав скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, он съехал в левый кювет по ходу движения. Мужчина погиб на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи.