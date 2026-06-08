В Кинель-Черкасском районе произошло ДТП с возгоранием

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В воскресенье, 7 июня, в 06:10 на 112‑м км автодороги Самара - Бугуруслан микроавтобус Ford Transit съехал в кювет, после чего загорелся, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" Самарской области.

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ, ВР и ПО ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"