В Самаре госпитализирован водитель ВАЗа, въехавший в "Газель" дорожных рабочих

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В понедельник, 15 июня, в 22:15 40-летний мужчина на ВАЗ-2115 столкнулся со стоящей "Газелью".

Фото: ГУ МВД по Самарской области