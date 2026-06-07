Самарская полиция поймала водителя без прав, который наехал на людей на тротуаре

В субботу, 6 июня, в Кировском районе Самары полицейские оперативно задержали 23-летнего водителя, оставившего место ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, в 20:10 мужчина, не имеющий автоправ, за рулем Lada Priora с незаконной "тонировкой" двигался по проспекту Металлургов со стороны ул. Республиканской в направлении ул. Марии Авейде. Возле дома № 75 машину занесло, она наехала на бордюрный камень, а затем на 36-летнюю женщину и 15-летнего подростка, которые стояли на тротуаре.

"После этого водитель не выполнил требования ПДД при ДТП, участником которого он являлся", — отмечается в сообщении. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение.