Самарская полиция поймала водителя без прав, который наехал на людей на тротуаре

В субботу, 6 июня, в Кировском районе Самары полицейские оперативно задержали 23-летнего водителя, оставившего место ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, в 20:10 мужчина, не имеющий автоправ, за рулем Lada Priora с незаконной "тонировкой" двигался по проспекту Металлургов со стороны ул. Республиканской в направлении ул. Марии Авейде. Возле дома № 75 машину занесло, она наехала на бордюрный камень, а затем на 36-летнюю женщину и 15-летнего подростка, которые стояли на тротуаре.
"После этого водитель не выполнил требования ПДД при ДТП, участником которого он являлся", — отмечается в сообщении. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!