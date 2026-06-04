В Сызрани мужчина за рулем "Приоры" спровоцировал ДТП с пострадавшими

В среду, 3 июня, в 15:45 в Сызрани 21-летний мужчина за рулем спровоцировал ДТП, в котором пострадали несколько человек, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в ГАИ, водитель Lada Priora двигался по ул. Нефтяная в направлении ул. Котовского. Возле дома № 48А, на нерегулируемом перекрестке, совершая обгон, он не убедился в его безопасности и столкнулся с Chevrolet Niva под управлением 69-летнего водителя, который двигался попутно и поворачивая налево с включенным левым указателем поворота.
Пассажиры Lada Priora 21, 22 и 23 лет госпитализированы, водителю назначено амбулаторное лечение, водителю и 59-летней женщине-пассажиру Chevrolet Niva оказана разовая помощь.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!