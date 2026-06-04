В Сызрани мужчина за рулем "Приоры" спровоцировал ДТП с пострадавшими

В среду, 3 июня, в 15:45 в Сызрани 21-летний мужчина за рулем спровоцировал ДТП, в котором пострадали несколько человек, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, водитель Lada Priora двигался по ул. Нефтяная в направлении ул. Котовского. Возле дома № 48А, на нерегулируемом перекрестке, совершая обгон, он не убедился в его безопасности и столкнулся с Chevrolet Niva под управлением 69-летнего водителя, который двигался попутно и поворачивая налево с включенным левым указателем поворота.

Пассажиры Lada Priora 21, 22 и 23 лет госпитализированы, водителю назначено амбулаторное лечение, водителю и 59-летней женщине-пассажиру Chevrolet Niva оказана разовая помощь.