В Красноармейском районе в столкновении легковушки с фурой пострадал человек

В четверг, 4 июня, в 3:28 на 127 км автодороги Р-229 "Самара – Пугачев – Энгельс -Волгоград" произошло ДТП с пострадавшим, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: легкового Hyundai и фуры MAN TGS.
В результате происшествия один человек пострадал и был госпитализирован в Чапаевскую городскую больницу.
На месте аварии работали расчет 126-й части, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!