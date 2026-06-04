В Красноармейском районе в столкновении легковушки с фурой пострадал человек

В четверг, 4 июня, в 3:28 на 127 км автодороги Р-229 "Самара – Пугачев – Энгельс -Волгоград" произошло ДТП с пострадавшим, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

отдел по взаимодействию со СМИ, ВР и ПО ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ, ВР и ПО ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: легкового Hyundai и фуры MAN TGS.

В результате происшествия один человек пострадал и был госпитализирован в Чапаевскую городскую больницу.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

На месте аварии работали расчет 126-й части, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.