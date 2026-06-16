В Самаре мать погибшего участника ЧВК "Вагнер" отстояла право на пенсию

Советский районный суд Самары рассмотрел гражданское дело по иску прокурора, поданному в интересах матери погибшего ветерана боевых действий к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области.
Прокурор требовал признать за женщиной право на пенсию по случаю потери кормильца и обязать ОСФР назначить соответствующую выплату.
Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что ЧВК "Вагнер" фактически относилась к организациям, содействующим выполнению задач Вооруженных Сил РФ в ходе специальной военной операции. "По социальным гарантиям участники ЧВК "Вагнер", а также члены их семей приравниваются к участникам добровольческих формирований и членам их семей", — указывается в судебных материалах.
Советский районный суд Самары признал право матери на пенсию по потере кормильца. Решение пока не вступило в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???