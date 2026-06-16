В Самаре мать погибшего участника ЧВК "Вагнер" отстояла право на пенсию

Советский районный суд Самары рассмотрел гражданское дело по иску прокурора, поданному в интересах матери погибшего ветерана боевых действий к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области.

Прокурор требовал признать за женщиной право на пенсию по случаю потери кормильца и обязать ОСФР назначить соответствующую выплату.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что ЧВК "Вагнер" фактически относилась к организациям, содействующим выполнению задач Вооруженных Сил РФ в ходе специальной военной операции. "По социальным гарантиям участники ЧВК "Вагнер", а также члены их семей приравниваются к участникам добровольческих формирований и членам их семей", — указывается в судебных материалах.

Советский районный суд Самары признал право матери на пенсию по потере кормильца. Решение пока не вступило в законную силу.