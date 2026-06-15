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Суды Происшествия

Самарчанка отсудила деньги гостиницы "Националь" из-за обрушения штукатурки

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд взыскал деньги с гостиницы "Националь". Иск подавала местная жительница, на которую с этого объекта культурного наследия рухнул кусок штукатурки.

Как следует из судебных материалов, женщина шла по тротуару вдоль гостиницы, расположенной по адресу ул. Фрунзе, д. 91 и граничащей с многолюдной пешеходной зоной ул. Ленинградской. В этот момент глыба штукатурки упала с четвертого этажа гостиницы на металлические балки козырька и разлетелась кусками на тротуар и на проезжую часть. Отлетевшие куски попали прохожей в голову и в область лопатки.

Женщине потребовалась медпомощь: ее доставили в приемное отделение больницы им. Пирогова. Там поставили диагноз: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы.

"Назначено чтение, рекомендовано ношение очков вдаль, в связи с тем, что от головокружения наблюдалось снижение зрения и "муть" перед глазами, на улице невозможно было смотреть, выписан рецепт на очки. На фоне полученной травмы произошло опущения века на правый глаз. Позже неврологом диагностирован диагноз: блефароспазм OU, назначено лечение путем введения в область глаз дорогостоящего лекарственного препарата "Ксеомин", — указала пострадавшая в суде.

Уголовное дело сначала возбудили в отношении ООО АПП "РАРитет", но потом прекратили за отсутствием события преступления.

Женщина просила взыскать около 700 тыс. руб. в счет возмещения вреда, в 500 тыс. из которых она оценила моральный вред.

Суд частично удовлетворил иск: взыскали стоимость испорченной куртки в размере 27 тыс. рублей и компенсацию морального вреда 20 тыс. рублей. На днях решение вступило в силу, но еще может быть обжаловано в кассационной инстанции. 

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