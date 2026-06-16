В Самарской области возбуждено уголовное дело за финансирование украинской организации

В Тольятти возбудили уголовное дело против местного жителя по подозрению в финансировании украинской религиозной структуры, деятельность которой признана нежелательной в России. Об этом сообщило СУ СК по Самарской области.
"По версии следствия, в период с 2022 года по 2026 год фигурант неоднократно переводил денежные средства участнику московской ячейки в целях финансирования украинской религиозной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ", — комментруют в ведомстве.
Дело возбуждено по материалам УФСБ по Самарской области, сейчас идут следственные действия.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках