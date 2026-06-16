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Преступления Происшествия

В Самарской области возбуждено уголовное дело за финансирование украинской организации

ТОЛЬЯТТИ. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело против местного жителя по подозрению в финансировании украинской религиозной структуры, деятельность которой признана нежелательной в России. Об этом сообщило СУ СК по Самарской области.

"По версии следствия, в период с 2022 года по 2026 год фигурант неоднократно переводил денежные средства участнику московской ячейки в целях финансирования украинской религиозной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ", — комментруют в ведомстве.

Дело возбуждено по материалам УФСБ по Самарской области, сейчас идут следственные действия.

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