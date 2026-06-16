Жительница Жигулевска подменила новый телефон на старый в пункте выдачи маркетплейса

В Жигулевске полицейские возбудили уголовное дело в отношении подозреваемой в хищении дорогостоящего смартфона из пункта выдачи заказов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В апреле текущего года за помощью к полицейским обратился представитель маркетплейса, который сообщил, что при проверке на складе компании обнаружен подлог: вместо нового смартфона стоимостью более 29 тыс. руб. с ПВЗ вернули телефон, бывший в употреблении.

Проведя оперативно-розыскную работу, оперуполномоченные уголовного розыска установили личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы, после чего задержали 33-летнюю ранее судимую местную жительницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила полицейским, что дождалась, когда менеджер отвлекся на другого клиента, переложила новое устройство в сумку, а коробку от него со своим телефоном вернула сотруднику ПВЗ, оформив отказ от покупки. Похищенный смартфон сдала в ломбард в другом городе, вырученные деньги потратила на собственные нужды.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.