Жительница Жигулевска подменила новый телефон на старый в пункте выдачи маркетплейса

В Жигулевске полицейские возбудили уголовное дело в отношении подозреваемой в хищении дорогостоящего смартфона из пункта выдачи заказов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В апреле текущего года за помощью к полицейским обратился представитель маркетплейса, который сообщил, что при проверке на складе компании обнаружен подлог: вместо нового смартфона стоимостью более 29 тыс. руб. с ПВЗ вернули телефон, бывший в употреблении.
Проведя оперативно-розыскную работу, оперуполномоченные уголовного розыска установили личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы, после чего задержали 33-летнюю ранее судимую местную жительницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса задержанная признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила полицейским, что дождалась, когда менеджер отвлекся на другого клиента, переложила новое устройство в сумку, а коробку от него со своим телефоном вернула сотруднику ПВЗ, оформив отказ от покупки. Похищенный смартфон сдала в ломбард в другом городе, вырученные деньги потратила на собственные нужды.
В настоящее время отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках