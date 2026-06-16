В Чапаевске пасынок зарезал отчима

22-летний житель Чапаевска осужден за убийство своего отчима, сообщает прокуратура Самарской области.

В марте 2026 г., по данным следствия, между молодым человеком и его 47-летним отчимом возник бытовой конфликт. В ходе ссоры пасынок дважды ударил отчима кухонным ножом в живот. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Суд признал подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.