В Шенталинском районе мужчина стал фигурантом уголовного дела за то, что толкнул своего пожилого дядю

В Шенталинском районе 71‑летний мужчина обратился в полицию после того, как племянник толкнул его во время конфликта. Пострадавший направлен на медицинское обследование — эксперты определят тяжесть вреда.

По данному факту возбуждено дело возбуждено по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ, так как подозреваемый ранее привлекался к административной ответственности за побои. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства.