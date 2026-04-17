"Команда, тренировки и сцена — это моя жизнь" — Елизавета Пыльнова о студенчестве в ПГУТИ

Елизавета Пыльнова учится на четвертом курсе факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций на специальности "Прикладная информатика". За годы учебы она не только погрузилась в мир ИT и аналитики, но и стала активным участником жизни университета: капитаном сборной по фитнес-аэробике, лауреатом областного конкурса "Студент года", победительницей конкурса "Мисс ПГУТИ" и волонтером в многочисленных проектах. Мы встретились с Елизаветой, чтобы узнать, как ей удается совмещать учебу, спорт, студенческие проекты и участие в конкурсах, и что помогает ей оставаться мотивированной и дисциплинированной.
— Елизавета, почему вы выбрали направление "Прикладная информатика" и что в нем привлекло?
— Мне показалось, что это самое интересное направление, потому что оно сочетает программирование и аналитику. Я хотела связать свою жизнь с ИT, но понимала, что просто писать код мне было бы скучно. А прикладная информатика позволяет совмещать техническую и аналитическую части, создавать проекты, которые реально работают. Я часто называю это "полугуманитарным" направлением — учиться здесь намного интереснее, чем просто осваивать языки программирования.
— Можете пояснить, что для вас значит "полугуманитарное" направление?
— Мы не просто пишем код ради кода — мы решаем проблемы, автоматизируем процессы, делаем сложное простым и понятным. В этом и есть "гуманитарность": в умении слышать других, анализировать их потребности и создавать продукт, которым будут пользоваться живые люди. А чисто техническое программирование для меня слишком сухое — хочется видеть не просто строчки кода, а то, как они меняют что‑то вокруг.
— Когда у вас появился интерес к ИT — еще в школе или уже в университете?
— Он появился после 9 класса, когда я поступила в лицей в класс информатики. Папа у меня программист, и, конечно, это тоже повлияло на мой выбор. Но я понимала, что быть просто программистом мне будет скучно, а вот прикладная информатика позволила соединить ИT с творческим и аналитическим подходом.
— Был ли какой-то школьный проект или конкурс, который подтолкнул вас к этой сфере?
— В школе я вела обычную учебную жизнь, творческих или спортивных проектов было немного. Раскрыться мне помог университет: здесь я вступила в сборную по фитнес-аэробике, активно участвовала в волонтерских проектах и стала куратором своего направления. Все это постепенно формировало мой личностный рост — дисциплину, умение работать в команде, коммуникабельность, лидерские качества и навыки наставничества. А еще я нашла много друзей и единомышленников — нас объединяют общие цели и интересы, и это бесценно.
— Есть ли дисциплины в вузе, которые вам особенно нравятся?
— У нас все предметы по-своему интересны, однако особенно мне запомнились имитационное моделирование и проектирование информационных систем. Именно эти дисциплины дали мне фундамент, который сейчас помогает при работе над выпускной квалификационной работой.
— Расскажите о вашей дипломной работе.
— Сейчас я разрабатываю интеллектуально-аналитическую систему содействия трудоустройству студентов. Проект направлен на создание платформы на базе Центра карьеры ПГУТИ, где студенты смогут зарегистрироваться, представить свои данные и искать возможности для трудоустройства, а работодатели — партнеры университета — смогут выбирать подходящих кандидатов и напрямую связываться с ними.
Главная задача проекта — сделать процесс трудоустройства студентов более простым и удобным. Тема моей выпускной квалификационной работы полностью отражает содержание проекта: "Проектирование интеллектуальной аналитической системы содействия трудоустройству студентов на базе Центра карьеры ПГУТИ".
— В процессе учебы какие навыки оказалось сложнее всего освоить?
— Самое трудное — программирование. Мы изучали Java (Ява), C++, SQL (эс кью эль), 1С. Пожалуй, именно написание кода оказалось самым сложным, особенно первые шаги в Java, хотя 1С и SQL давались легче.
— С чего началась ваша вовлеченность в жизнь университета?
— Все началось с занятий физической культурой: меня заметили и пригласили в сборную по фитнес-аэробике. Именно с этого момента я стала активнее участвовать в жизни университета. Со временем я начала принимать участие в различных мероприятиях — "Мисс ПГУТИ", "Студент года", "День радио" и других проектах. Позже стала куратором первокурсников на "Картошка-фесте" и представителем спортивного направления в объединенном совете обучающихся ПГУТИ.
— Из всех проектов, в которых вы участвовали, какие для вас самые значимые и почему?
— Одним из самых значимых для меня стал конкурс "Студент года". Он включает несколько этапов: заочный отбор по портфолио, тестирование, выполнение заданий и демонстрацию своего вида спорта.
При подготовке я очень сильно волновалась. Во‑первых, потому что представлять свой вид спорта пришлось в одиночку — за спиной не было команды, которая подстраховала бы. Во‑вторых, это конкурс высокого уровня: вокруг сильнейшие спортсмены области, и осознание масштаба добавляло тревоги. И когда справилась с волнением, поняла, что стала сильнее. Этот конкурс дал мне бесценный опыт и возможность сравнить себя с лучшими.
— В феврале вы стали победительницей Гран-при в конкурсе "Студенческое признание". Что для вас особенно важно в этой победе?
— Прежде всего, я хочу выразить искреннюю благодарность университету за предоставленные возможности для роста и развития. Благодаря этой поддержке я смогла раскрыть свой потенциал и получить главную награду конкурса.
Для меня эта победа важна по нескольким причинам. Во-первых, это преодоление себя: доказательство, что мои усилия и упорство были не напрасны. Во-вторых, это благодарность наставникам — возможность оправдать их веру в меня. Эта награда стала для меня точкой опоры и стимулом двигаться дальше.
— А почему решили попробовать свои силы в "Мисс ПГУТИ"? Что вас вдохновило?
— Пример старших девочек из нашей сборной, которые раньше участвовали и выигрывали, вдохновил меня попробовать. Участие в сборной дает отличную подготовку: мы привыкли к сцене, знаем, как держаться, работаем над образами и постановками. Это стало толчком попробовать свои силы.
— Как проходила подготовка к конкурсу?
— Мы встретились с организаторами — они провели жеребьевку, и каждая участница получила свой номер. Потом начались репетиции: знакомство с темой конкурса, тренировка выходов на сцену, творческий номер, шутки, купальники и заключительный выход. Самым сложным был творческий конкурс с шутками: раньше я не сталкивалась с подобной задачей, поэтому много училась, смотрела КВН и тренировалась импровизировать.
— Приходилось ли учиться сценической речи или дефиле?
— Специально учиться не приходилось. В школе я участвовала в олимпиадах и конкурсах чтецов, поэтому опыт выступлений был. Дефиле мы отрабатывали пару раз с организаторами, и это было легко.
— Какие навыки конкурса пригодились вне сцены?
— Наверное, главное — стрессоустойчивость и умение не обращать чрезмерного внимания на мнение других.
— Какую роль спорт играет в вашей жизни?
— Я не представляю жизнь без спорта. С детства занималась гимнастикой, потом фитнес-аэробикой, сейчас я капитан сборной. Тренировки дают уверенность в себе, улучшают физическую форму и самооценку. Также спорт научил меня работать в команде: каждая участница важна, и ошибка одного отражается на всех. Это воспитывает ответственность, дисциплину и командный дух.
— В чем заключается роль капитана команды?
— Я помогаю тренеру организовать девочек на тренировках, решаю мелкие вопросы, поддерживаю дисциплину. Моя задача — собрать команду, настроить и помочь в отработке элементов.
— Было ли поражение, которое дало важный урок?
— Бывали, но я легко к этому отношусь. Важно делать выводы и двигаться дальше.
— Как у вас получается совмещать учебу, спорт и все эти проекты? Есть свои секреты?
— Я заранее планирую день, расставляю приоритеты. Иногда усталость есть, но видя результаты, чувствую мотивацию. Дисциплину поддерживают привычки и окружение, и это помогает не сбиться с ритма.
— Как восстанавливаетесь после перегрузки?
— Я даю себе дни отдыха. Иногда просто остаюсь дома, не делаю ничего, готовлю что-то вкусное, позволяю себе маленькие радости. Это помогает восстановить силы и настроение.
— Кем вы видите себя через несколько лет?
— Думаю, буду работать в сфере ИT, реализуя проекты, которые помогают людям. Для меня успех — это возможность совмещать профессиональные достижения и личностный рост, оставаясь активной и вовлеченной в жизнь вокруг.
— Что бы вы посоветовали школьникам, которые только начинают свой путь и хотят добиться высоких результатов, как вы?
— Прежде всего, найдите дело, которое действительно интересно, и посвятите себя ему. Когда занимаешься тем, что любишь, учеба перестает быть обязанностью и становится частью жизни. Еще советую пробовать себя в разном, не бояться нового и никогда не бояться неудач. Я сама через многое проходила и знаю: каждая ошибка или поражение делают тебя сильнее, если правильно делаете выводы. И конечно, важно найти близких по духу людей — тех, кто разделяет ваши цели и интересы. Вместе всегда легче идти к мечте и преодолевать трудности.
