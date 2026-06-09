Ветеран СВО обучает молодежь Самарской области управлению дронами

В самарском учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания "Авангард" стартовал уникальный цикл занятий по управлению беспилотными летательными аппаратами. Проводит их для молодежи ветеран специальной военной операции, награжденный медалью Суворова, выпускник второго потока программы "Школа героев" Владислав Яковлев.

Боевой офицер, имеющий реальный опыт применения дронов в зоне СВО, передает свои знания юным воспитанникам центра. Главная задача, которую ставит перед собой ветеран, — не просто научить управлению, а привить интерес к беспилотным авиационным системам с раннего возраста, чтобы в будущем ребята сами захотели связать с этим свою профессию.

"Мы показываем и рассказываем. Разбираем с ребятами как боевое применение дронов, так и гражданское — в рамках подготовки БАС. Детям очень интересно. Летают, спрашивают, увлекаются. Главное — интересуются. Есть интерес — для этого все и создается. Чтобы проявить интерес в раннем возрасте, чтобы в дальнейшем дети смогли уже выбирать это как профессию, идти дальше. У нас сейчас и колледжи, и уже институты есть, которые обучают специалистов БАС. Поэтому, собственно, работаем, двигаемся", — рассказывает Владислав Яковлев.

Работа по развитию отрасли беспилотных авиационных систем и подготовке кадров для нее ведется при поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

"Владислав Яковлев — яркий пример того, как боевой опыт становится основой для мирной, но не менее важной работы. Такие люди, как он, не просто передают навыки пилотирования. Они показывают ребятам, что беспилотные авиационные системы — это не игрушки, а серьезная, востребованная профессия. И то, что сегодня более 4500 молодых людей в Самарской области осваивают эту сферу, говорит о правильности выбранного пути. Ассоциация ветеранов СВО будет продолжать поддерживать такие инициативы: обучение, наставничество, передача опыта — это лучший способ подготовить смену и сохранить связь поколений", — подчеркнул руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции Самарской области, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

На сегодняшний день в Самарской области сложилась одна из самых передовых систем в стране по подготовке специалистов в сфере БАС. Более 4500 ребят обучаются по 32 образовательным программам дополнительного и среднего профессионального образования. В рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в регионе функционирует 17 специализированных классов, а на базе Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова открыт центр практической подготовки. Более 900 студентов СПО осваивают специальности "Эксплуатация беспилотных авиационных систем" и "Оператор беспилотных авиационных систем" в 23 учреждениях.

Особое внимание уделяется подготовке кадров в высшей школе. На базе военного учебного центра Тольяттинского государственного университета ведется обучение курсантов с использованием новейшего оборудования.

Пять комплектов специализированных тренажеров были переданы Научно-производственным центром беспилотных авиационных систем "Самара".

Благодаря этому сотрудничеству в рамках федеральной программы "Приоритет 2030" в ТГУ теперь действует класс для отработки пилотирования дронов сразу на десяти рабочих местах. Оборудование позволяет курсантам не только освоить базовое пилотирование, но и отработать навыки в условиях, максимально приближенных к задачам специальной военной операции.

В Тольяттинском госуниверситете успешно работает институт беспилотной авиации и беспилотных мобильных систем, учрежденный по поручению президента России Владимира Путина. В ближайших планах военного учебного центра ТГУ — запуск специализированных курсов повышения квалификации.

Работа по развитию в регионе отрасли БАС продолжается. На днях Самарская область в рамках Петербургского международного экономического форума подписала соглашение с Ассоциацией эксплуатантов и производителей автономных систем "Национальные автономные системы". Оно направлено на развитие сотрудничества в области беспилотных авиационных и автономных систем, технологий искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.