ГигаАкадемия поможет преподавателям стать проводниками в мире ИИ

Сбер открывает регистрацию на летний сезон ГигаАкадемии для преподавателей вузов и колледжей — программы, которая помогает масштабировать прикладные ИИ-компетенции в системе образования и готовить студентов к среде, где искусственный интеллект становится базовым профессиональным инструментом.

В 2026 году "Цифровая школа Сбера" продолжает развитие в рамках нового образовательного проекта "ГигаАкадемия", созданного СберУниверситетом и "Школой 21" для развития компетенций в области ИИ для широкой аудитории: бизнеса, госсектора и образования. Обновленная "Цифровая школа Сбера" акцентирует внимание на повышении квалификации преподавателей вузов и колледжей в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. Новый формат предполагает круглогодичное обучение: весенний, летний и осенний сезоны, а также расширение числа участников и направлений подготовки.

Летний сезон ГигаАкадемии будет посвящён практическому применению искусственного интеллекта в разных профессиональных областях и образовательном процессе. Программа включает 12 специализированных треков — от цифровых финансов, медицины и науки до инженерии данных, системной аналитики, архитектуры AI-ready решений и генеративного ИИ в учебной и научной работе.

Для преподавателей участие в ГигаАкадемии — это не только освоение новых цифровых инструментов, но и переход к новой образовательной модели. Участники изучат, как учить студентов работать с ИИ, применять искусственный интеллект в проектной и исследовательской деятельности, развивать критическое мышление, проверять качество результатов и готовить специалистов нового поколения.

Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель дирекции академических партнёрств Сбера:

"ГигаАкадемия — один из ключевых образовательных проектов Сбера для академической среды, потому что он направлен на работу с преподавателями — теми, кто готовит будущих специалистов для разных отраслей экономики. Преподаватель является мультипликатором изменений: один подготовленный преподаватель влияет не на одного человека, а на сотни студентов. За 7 лет программа стала заметной частью работы Сбера с образовательной системой: обучение прошли уже более 9 тысяч преподавателей из разных регионов России. Летний сезон ГигаАкадемии усилит прикладной фокус программы: его участниками станут более 2,5 тысячи преподавателей, которые будут работать с тем, как превращать ИИ из отдельного инструмента в часть учебного процесса, исследований, проектной работы и подготовки студентов к реальным профессиональным задачам".

Наталья Осипчук, генеральный директор СберУниверситета:

"Задача, которую мы ставим перед собой, — кратно повысить уровень ИИ-грамотности на системном уровне в масштабах всей страны. Мы переводим ИИ из категории технологии будущего в разряд фундаментальных инструментов для работы в настоящем. Для академической среды это играет особую роль, потому что именно образование является главным драйвером развития человека, бизнеса и страны".

Регистрация на летний сезон ГигаАкадемии пройдёт с 1 по 14 июня включительно. Обучение стартует 1 июля и продлится до 31 августа.

Зарегистрироваться можно на сайте.

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

