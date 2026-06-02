Своя цифра: россияне поддерживают цифровой суверенитет страны

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума, который стартует 3 июня 2026 года, станет технологический суверенитет. Незадолго до ПМЭФ медиахолдинг Rambler&Co и Сбер, остающийся важнейшим драйвером технологической независимости экономики, спросили россиян, насколько цифровая независимость страны важна лично для них, как они восприняли уход из страны зарубежных сервисов, как оценивают российские и чем пользуются чаще всего.

Исследование показало, что почти каждый второй респондент убеждён: собственные цифровые сервисы стране необходимы, поскольку дают технологическую независимость (так ответили 40% опрошенных) и помогают развивать науку (4%). Но одной отечественной "прописки" мало: такие решения должны быть удобными и функциональными (19%).

При этом каждый пятый (21%) полагает, что нужно создать условия для здоровой конкуренции между решениями разных стран, а рынок всё расставит по своим местам. 11% респондентов предпочитают отечественным разработкам доступ к лучшим мировым решениям. И лишь 5% заявили, что цифровые сервисы не важны для экономики.

Топ самых востребованных российских решений в цифре возглавили банковские приложения — 30% россиян чаще всего используют именно их. Чуть уступают поисковики (26%), на третьей позиции — маркетплейсы (14%). В топ-5 также вошли Госуслуги (10%), карты и навигация (7%). Только 5% опрошенных назвали соцсети.

Почти для половины россиян (48%) уход зарубежных сервисов не оказался значимым: 33% заявили, что в их жизни ничего не изменилось, 10% — что они и раньше пользовались российскими сервисами, а 5% — что отечественные аналоги всегда были лучше. Ещё 33% сообщили, что им их не хватает.

По поводу сравнительного качества российских и зарубежных аналогов мнения разделились. Четверть опрошенных (25%) не видит разницы между отечественными и западными сервисами. Остальным не хватает прежде всего интеграции с привычными сервисами и зарубежного контента (по 25%). 8% респондентов просто хотят отслеживать мировые тренды, а 5% признались, что всего лишь скучают по привычному интерфейсу.

Каждый третий опрошенный (34%) считает, что за последние годы российские цифровые сервисы стали лучше, причём 16% расценивают эти улучшения как значительные. 20% не заметили особых изменений, но довольны тем, что всё работает.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка:

"Технологический суверенитет — это не просто набор отечественных продуктов, а целостная и продуманная архитектура. Импортозамещение не должно сводиться к разрозненным решениям. Важно создать единый технологический контур с отраслевыми стандартами. Устойчивость цифровой экономики и масштабируемость сервисов обеспечивает только зрелая архитектура, а не оперативное внедрение технологий в разрозненные процессы. Данные опроса подтверждают: россияне видят ценность отечественных решений и поддерживают курс на технологическую независимость — при условии, что эти сервисы будут удобными и функциональными".

Опрос проводился с 14 по 21 мая 2026 года на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co, в нем приняли участие 3,5 тыс. интернет-пользователей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

