Зарплата в любой день: банки заменяют кредитки доступом к заработанным деньгам

Российский рынок труда переживает смену парадигмы выплат. Актуальные опросы текущего года показывают: 64% трудоустроенных россиян хотели бы получать зарплату чаще, чем два раза в месяц. Традиционный график аванса и получки перестает отвечать реальным потребностям граждан в условиях, когда лимиты по кредитным картам пересматриваются, а рынок краткосрочных займов становится запредельно дорогим.

Ключевая тенденция этого года — крупные банки начинают вытеснять микрофинансовые организации с поля краткосрочной ликвидности, внедряя сервисы "зарплаты по требованию". Флагманским кейсом стал анонс ВТБ на ПМЭФ-2026.

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова заявила о запуске возможности для 11 млн зарплатных клиентов, в том числе у перешедших в ВТБ клиентов Почта банка, получать деньги в любой день, не дожидаясь официальной даты выплат от работодателя. "На фоне пересмотра кредитных лимитов привычная "подушка безопасности" в виде кредитки перестает быть доступной для многих россиян, — подчеркнула топ-менеджер. — Зарплата в любой день позволяет получить доступ к собственным средствам без процентов и дополнительных одобрений".

Механика принципиально отличается от кредитования. Партнерская финтех-платформа анализирует не долговую нагрузку, а поток поступлений от работодателя. На основе среднедневного заработка ежедневно рассчитывается доступный лимит. Это не заемные, а собственные средства клиента. При наступлении официальной даты выплаты полученная сумма и комиссия автоматически удерживаются.

Таким образом, банк монетизирует не процентный доход, а собственные big data о зарплатном потоке клиента.

Опрошенные эксперты видят в этом глобальный тренд на исчезновение единой "даты зарплаты" и переход к модели Daily Pay, давно принятой в гиг-экономике. Однако аналитики предупреждают о рисках: регулярное дробление зарплаты на микроплатежи с комиссией при отсутствии дисциплины способно привести к "нулевому остатку" в день официальных расчетов. Тем не менее вектор задан: банки превращают пассивные зарплатные проекты в активный инструмент управления ежедневной ликвидностью клиентов, отбирая рынок у дорогих экспресс-займов.

