В Самаре школьницу госпитализировали после ЕГЭ

По предварительной версии, причиной госпитализации девочки стало эмоциональное перенапряжение из‑за экзамена.

ЧП случилось в понедельник, 1 июня, в Самаре, в школе № 174 на ул. Пензенской, 47.

Изначально пользователи соцсетей сообщили, что у девочки случился инсульт после сдачи экзамена по истории. В результате ее увезли медики скорой помощи.

Волга Ньюс обратились за информацией в пресс-службу администрации Самары. "После сдачи экзамена по истории ученица почувствовала недомогание. Работники пункта проведения экзамена вызвали скорую помощь. В настоящее время ребенок проходит обследование в лечебном учреждении города", — рассказали в мэрии.

По имеющимся сейчас данным, инсульта у ученицы не было.

Как пояснили в Минздраве Самарской области, состояние пациентки удовлетворительное.