В Самаре вынесли приговор за взяточничество в РЭО ГИБДД

В регионе ранее вскрыли масштабную схему незаконной выдачи российских водительских удостоверений лицам без гражданства. Сейчас суд вынес решение по делу одного из иностранцев, который дал взятку за такое "расположение" полицейских. Самих теперь уже бывших сотрудников МВД сейчас судят.

Самарский облсуд пересмотрел приговор уроженцу Таджикистана, являющемуся лицом без гражданства в РФ, по фамилии Тошпулотов. Как установили служители Фемиды, Тошпулотов перевел 15 тыс. руб. посреднику для последующей передачи должностным лицам РЭО ГАИ УМВД России по г. Самаре.

За деньги Тошпулотову должны были заменить национальное водительское удостоверение в нарушение установленного Федеральным законом порядка на водительское удостоверение государственного образца РФ лицу, не имеющему законных оснований для пребывания на ее территории. Все вскрылось, и в отношении Тошпулотова было возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу.

По итогу рассмотрения материалов дела в облсуде Тошпулотова приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в 15 тыс. рублей в доход государства.

Интересно, что, по некоторым данным, такие дела могли быть поставлены в РЭО "на поток". Ранее сообщалось, что суд в Самаре рассмотрит дело о выдаче прав иностранцам. Под следствие попали бывший замначальника отделения РЭО Вячеслав Фролов, а также старший инспектор РЭО Руфия Шайдуллова и ее супруг Румиль Шайдуллов. Их обвинили в получении более чем 900 тыс. руб. от иностранных граждан за незаконную замену национальных водительских удостоверений на российские.

В ГУ МВД по Самарской области комментируют, что "факты противоправной деятельности двух сотрудников" были выявлены оперативниками собственной безопасности. Также напомним, что в мае федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, пополнил теперь уже бывший начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Самаре Артем Журавлев. Ранее в телеграм-каналах Журавлева упоминали в связи с якобы возможными коррупционными проявлениями в ГИБДД.