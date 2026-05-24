Судимая тольяттинка вновь отправится за решетку из-за наркотиков

В Тольятти 40-летняя местная жительница после отбытия наказания в местах лишения свободы поймана на незаконном обороте наркотических средств.
Сотрудники полиции получили информацию от жителей. Они осуществили осмотр квартиры, в которой проживает женщина. В присутствии понятых оперуполномоченные обнаружили и изъяли сверток. Согласно экспертизе, там оказался героин, общей массой около 5 граммов.
В ходе опроса задержанная пояснила сотрудникам полиции, что приобрела наркотик через сеть Интернет для собственного употребления.
В настоящее время в отношении женщины отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района УМВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств в крупном размере).
