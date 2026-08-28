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Преступления Происшествия

Судимый тольяттинец предстанет перед судом за наркотики

ТОЛЬЯТТИ. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники полиции по наводке жильцов дома провели обследование квартиры 51-летнего местного жителя. Ранее он был судим за хранение запрещенных веществ. В этот раз вновь у него найден пакет с порошком. Как показала экспертиза - метадон массой более 8 г. 

 

В ходе опроса мужчина сообщил, что приобрёл партию наркотического средства через интернет с целью последующего сбыта.

От прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался.

 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 УК РФ, ч.4 ст.228.1 УК РФ. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

Гид потребителя

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