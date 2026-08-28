Судимый тольяттинец предстанет перед судом за наркотики

В Тольятти сотрудники полиции по наводке жильцов дома провели обследование квартиры 51-летнего местного жителя. Ранее он был судим за хранение запрещенных веществ. В этот раз вновь у него найден пакет с порошком. Как показала экспертиза - метадон массой более 8 г.
В ходе опроса мужчина сообщил, что приобрёл партию наркотического средства через интернет с целью последующего сбыта.
От прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 УК РФ, ч.4 ст.228.1 УК РФ. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках