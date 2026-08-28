Полицейские Сызрани нашли украденный велосипед, когда приехали на вызов в квартиру к дебоширу

В начале августа в полицию Сызрани обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что у ее ребенка похитили велосипед. Он хранился в подъезде, пристегнутый замком.
Пострадавшая предоставила полицейским документы, фотографии спортивного инвентаря. По заявлению по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело.
Через несколько дней сотрудники ППС работали по сообщению из дежурной части о нарушении общественного порядка в квартире на ул. Декабристов. Пытаясь уладить конфликт между соседями и хозяином жилища, где собралась распивающая алкогольные напитки компания, патрульные обратили внимание на припрятанный в углу комнаты за диваном спортивный велосипед, который никак не совпадал с образом жизни 48-летнего мужчины и совпадал по приметам и серийному номеру с разыскиваемым.
Полицейские для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции хозяина квартиры и транспортное средство.
В настоящее время похищенное имущество полицейские вернули законному владельцу. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках