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Преступления Происшествия

Полицейские Сызрани нашли украденный велосипед, когда приехали на вызов в квартиру к дебоширу

СЫЗРАНЬ. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале августа в полицию Сызрани обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что у ее ребенка похитили велосипед. Он хранился в подъезде, пристегнутый замком. 

Пострадавшая предоставила полицейским документы, фотографии спортивного инвентаря. По заявлению по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело.

Через несколько дней сотрудники ППС работали по сообщению из дежурной части о нарушении общественного порядка в квартире на ул. Декабристов. Пытаясь уладить конфликт между соседями и хозяином жилища, где собралась распивающая алкогольные напитки компания, патрульные обратили внимание на припрятанный в углу комнаты за диваном спортивный велосипед, который никак не совпадал с образом жизни 48-летнего мужчины и совпадал по приметам и серийному номеру с разыскиваемым.

Полицейские для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции хозяина квартиры и транспортное средство.

В настоящее время похищенное имущество полицейские вернули законному владельцу. Расследование продолжается.

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