"По нулям" — суд отказал в удовлетворении иска Матвеева к Живайкину

В четверг, 27 августа, в Самаре прошло очередное заседание суда, на котором рассмотрели иск депутата Михаила Матвеева к его сопернику в избирательной гонке Александру Живайкину.
Напомним, Матвеев ходатайствовал о снятии конкурента с гонки, апеллируя к нарушению авторских прав и неправомочном участии в административных мероприятиях. Разбирательство заняло несколько дней, и сегодня суд вынес вердикт. Иск признали необоснованным.
Представитель Александра Живайкина в суде Виктор Баев подчеркнул, что изначально не видел шанса на удовлетворение такого иска.
"Истцом не представлено доказательств, подтверждающих нарушение ответчиком норм избирательного законодательства. Приведенные в нем материалы не являются агитационными, и лишь информируют об основном роде деятельности административного ответчика", — отметил он.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.