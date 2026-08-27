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Суды Происшествия

"По нулям" — суд отказал в удовлетворении иска Матвеева к Живайкину

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 августа, в Самаре прошло очередное заседание суда, на котором рассмотрели иск депутата Михаила Матвеева к его сопернику в избирательной гонке Александру Живайкину.

Напомним, Матвеев ходатайствовал о снятии конкурента с гонки, апеллируя к нарушению авторских прав и неправомочном участии в административных мероприятиях. Разбирательство заняло несколько дней, и сегодня суд вынес вердикт. Иск признали необоснованным.

Представитель Александра Живайкина в суде Виктор Баев подчеркнул, что изначально не видел шанса на удовлетворение такого иска.

"Истцом не представлено доказательств, подтверждающих нарушение ответчиком норм избирательного законодательства. Приведенные в нем материалы не являются агитационными, и лишь информируют об основном роде деятельности административного ответчика", — отметил он.

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