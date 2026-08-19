Прокуратура добилась вступления в силу приговора жительнице Октябрьска, убившей подругу

Прокуратура в апелляционной судебной инстанции добилась вступления в законную силу приговора Октябрьского городского суда по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы, признанной виновной в убийстве подруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает надзорное ведомство региона.

В марте 2025 г. женщина и ее приятельница находились в квартире одного из домов на ул. Шмидта в Октябрьске у своего знакомого, где распивали спиртные напитки. В ходе внезапно возникшей ссоры подсудимая нанесла подруге множественные удары ножом в область грудной клетки и шеи. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Ранее женщина уже была судима за убийство отца своей жертвы, а также за причинение тяжких телесных повреждений знакомому.

С учетом позиции государственного обвинителя подсудимой было назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его в вышестоящий суд.

Суд второй инстанции счел возражения прокурора на жалобу обоснованными, оставил приговор без изменений, в удовлетворении жалобы отказал.

Приговор вступил в законную силу.