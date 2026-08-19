Прокуратура добилась вступления в силу приговора жительнице Октябрьска, убившей подругу

Прокуратура в апелляционной судебной инстанции добилась вступления в законную силу приговора Октябрьского городского суда по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы, признанной виновной в убийстве подруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает надзорное ведомство региона.
В марте 2025 г. женщина и ее приятельница находились в квартире одного из домов на ул. Шмидта в Октябрьске у своего знакомого, где распивали спиртные напитки. В ходе внезапно возникшей ссоры подсудимая нанесла подруге множественные удары ножом в область грудной клетки и шеи. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Ранее женщина уже была судима за убийство отца своей жертвы, а также за причинение тяжких телесных повреждений знакомому.
С учетом позиции государственного обвинителя подсудимой было назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его в вышестоящий суд.
Суд второй инстанции счел возражения прокурора на жалобу обоснованными, оставил приговор без изменений, в удовлетворении жалобы отказал.
Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.