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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали женщину, подозреваемую в дропперстве

ТОЛЬЯТТИ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, подозреваемой в незаконной передаче своей банковской карты другому лицу (ч. 3 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, не позднее марта 2026 г. фигурантка по ранее достигнутой договоренности передала другому лицу открытую на свое имя банковскую карту, привязанную к расчетному счету.

Таким образом, подозреваемая незаконно предоставила другому лицу электронное средство платежа вместе со сведениями доступа к управлению для осуществления неправомерных банковских операций. Расследование уголовного дела продолжается.

В соответствии с изменениями внесенными Федеральным законом от 24.06.2025  N 176-ФЗ в ст. 187 УК РФ установлена уголовная ответственность для лиц, предоставляющих свои банковские карты и реквизиты в целях осуществления незаконных финансовых операций (дропперов).

В соответствии с ч. 3 ст. 187 УК РФ  виновное лицо наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Гид потребителя

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