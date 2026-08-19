В Тольятти задержали женщину, подозреваемую в дропперстве

Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, подозреваемой в незаконной передаче своей банковской карты другому лицу (ч. 3 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, не позднее марта 2026 г. фигурантка по ранее достигнутой договоренности передала другому лицу открытую на свое имя банковскую карту, привязанную к расчетному счету.
Таким образом, подозреваемая незаконно предоставила другому лицу электронное средство платежа вместе со сведениями доступа к управлению для осуществления неправомерных банковских операций. Расследование уголовного дела продолжается.
В соответствии с изменениями внесенными Федеральным законом от 24.06.2025 N 176-ФЗ в ст. 187 УК РФ установлена уголовная ответственность для лиц, предоставляющих свои банковские карты и реквизиты в целях осуществления незаконных финансовых операций (дропперов).
В соответствии с ч. 3 ст. 187 УК РФ виновное лицо наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках