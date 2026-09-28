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Преступления Происшествия

В Самаре отправили за решетку экс-полицейского из "черного списка чиновников"

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес решение по делу Орынбасара Бекешева. Раньше он служил командиром взвода № 2 роты № 2 батальона № 2 полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре.

Напомним, уголовное дело в отношении Бекешева расследовали сотрудники СУ СКР по Самарской области. По версии следствия, Бекешев 21 марта этого года "поймал" местную жительницу на ул. Красноармейская в Железнодорожном районе Самары. Ей он пригрозил составлением протокола по статье 12.7 КоАП (управление транспортным средством лицом без прав управления). А чтоб "неопрятности не случилось" полицейский "намекнул" на вознаграждение.

В итоге в машине служебного автомобиля "ВИС-298050" он получил от женщины 60 тыс. руб. и распорядился ими по своему усмотрению. Так Бекешев подпал под обвинение по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством).

3 июля 2026 г. Бекешев был признан районным судом виновным в получении должностным лицом взятки за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, в значительном размере. Он был осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ к лишению свободы на 3 года 3 месяца в колонии общего режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки — 600 тыс. руб., с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года, с лишением специального звания "капитан полиции".

Жалобы на решение суда подали представители и защиты, и обвинения. Интересно, что как следует из материалов суда, свидетелями по делу стали сотрудники банка. К ним в день событий обратилась девушка, которая очень волновалась. Она попросила снять для нее 60 тыс. руб., потом вышла из банка и села в машину ГАИ.

Областной суд рассмотрел жалобы и оставил изначальный вердикт в силе. Также недавно Бекешев пополнил федеральный реестр уволенных в связи утратой доверия.

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Последние комментарии

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Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

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Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

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Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

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Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

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