В Самаре отправили за решетку экс-полицейского из "черного списка чиновников"

Самарский областной суд вынес решение по делу Орынбасара Бекешева. Раньше он служил командиром взвода № 2 роты № 2 батальона № 2 полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре.

Напомним, уголовное дело в отношении Бекешева расследовали сотрудники СУ СКР по Самарской области. По версии следствия, Бекешев 21 марта этого года "поймал" местную жительницу на ул. Красноармейская в Железнодорожном районе Самары. Ей он пригрозил составлением протокола по статье 12.7 КоАП (управление транспортным средством лицом без прав управления). А чтоб "неопрятности не случилось" полицейский "намекнул" на вознаграждение.

В итоге в машине служебного автомобиля "ВИС-298050" он получил от женщины 60 тыс. руб. и распорядился ими по своему усмотрению. Так Бекешев подпал под обвинение по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством).

3 июля 2026 г. Бекешев был признан районным судом виновным в получении должностным лицом взятки за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, в значительном размере. Он был осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ к лишению свободы на 3 года 3 месяца в колонии общего режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки — 600 тыс. руб., с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года, с лишением специального звания "капитан полиции".

Жалобы на решение суда подали представители и защиты, и обвинения. Интересно, что как следует из материалов суда, свидетелями по делу стали сотрудники банка. К ним в день событий обратилась девушка, которая очень волновалась. Она попросила снять для нее 60 тыс. руб., потом вышла из банка и села в машину ГАИ.

Областной суд рассмотрел жалобы и оставил изначальный вердикт в силе. Также недавно Бекешев пополнил федеральный реестр уволенных в связи утратой доверия.