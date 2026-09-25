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Преступления Происшествия

Житель Ставропольского района оборудовал в подвале своего дома конопляную плантацию

ТОЛЬЯТТИ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полиция Самарской области задержала трех человек, подозреваемых в незаконном культивировании конопли, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В сентябре правоохранители получили информацию возможной причастности к незаконному обороту наркотиков трех жителей региона. Полицейские осмотрели домовладения и хозпостройки, принадлежащие подозреваемым. У одного из них — 50-летнего жителя Ставропольского района — в подвале было специально оборудованное помещение. Там находились 32 куста конопли.

Мужчина пояснил, что он вместе с двумя 30-летними приятелями, проживающими в Тольятти, выращивал коноплю для личного употребления.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Сейчас они находятся под домашним арестом.

В период с 21 сентября по 2 октября текущего года на территории Самарского региона проводится второй этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью". Информацию о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить по круглосуточным телефонам дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8-846-921-22-22, 8-846- 921-22-23, или 112.

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