Житель Ставропольского района оборудовал в подвале своего дома конопляную плантацию

Полиция Самарской области задержала трех человек, подозреваемых в незаконном культивировании конопли, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В сентябре правоохранители получили информацию возможной причастности к незаконному обороту наркотиков трех жителей региона. Полицейские осмотрели домовладения и хозпостройки, принадлежащие подозреваемым. У одного из них — 50-летнего жителя Ставропольского района — в подвале было специально оборудованное помещение. Там находились 32 куста конопли.

Мужчина пояснил, что он вместе с двумя 30-летними приятелями, проживающими в Тольятти, выращивал коноплю для личного употребления.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Сейчас они находятся под домашним арестом.