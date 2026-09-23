Молодой тольяттинец похитил из банкомата чужие деньги, забытые в купюроприемнике

В полицию Комсомольского района Тольятти обратилась 32-летняя женщина с заявлением о краже 11 тыс. рублей, которые она через банкомат пыталась зачислить на свою карту, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Находясь в магазине, женщина поместила в устройство пластиковую карту, а деньги — в купюроприемник. После этого, услышав характерный звук, не убедилась в пополнении счета, забрала карту и покинула помещение. Спустя некоторое время, когда деньги так и не поступили на счет, женщина поняла, что самостоятельно с ситуацией не справится, и обратилась за помощью в полицию.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и определили подозреваемого — 18-летнего местного жителя.

Полицейские установили места возможного нахождения ранее не судимого злоумышленника, задержали и доставили его в отделение. Задержанный признал вину, раскаялся и пояснил, что увидел открытый купюроприемник банкомата, где находились деньги. Взяв чужие наличные, он потратил их на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело пог статье "Кража". Подозреваемый пообещал потерпевшей возместить причиненный ущерб в полном объеме.