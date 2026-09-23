Молодой тольяттинец похитил из банкомата чужие деньги, забытые в купюроприемнике

В полицию Комсомольского района Тольятти обратилась 32-летняя женщина с заявлением о краже 11 тыс. рублей, которые она через банкомат пыталась зачислить на свою карту, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Находясь в магазине, женщина поместила в устройство пластиковую карту, а деньги — в купюроприемник. После этого, услышав характерный звук, не убедилась в пополнении счета, забрала карту и покинула помещение. Спустя некоторое время, когда деньги так и не поступили на счет, женщина поняла, что самостоятельно с ситуацией не справится, и обратилась за помощью в полицию.
Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и определили подозреваемого — 18-летнего местного жителя.
Полицейские установили места возможного нахождения ранее не судимого злоумышленника, задержали и доставили его в отделение. Задержанный признал вину, раскаялся и пояснил, что увидел открытый купюроприемник банкомата, где находились деньги. Взяв чужие наличные, он потратил их на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело пог статье "Кража". Подозреваемый пообещал потерпевшей возместить причиненный ущерб в полном объеме.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках