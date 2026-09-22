В Нефтегорске пьяный мужчина устроил семейную драму с угрозами и оружием

В Нефтегорском районе суд рассмотрел дело местного жителя, который в состоянии опьянения после семейного конфликта сначала душил супругу и угрожал ей убийством, а затем с ружьем отправился к сыну. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Кроме того, при обыске у фигуранта нашли внушительный арсенал в 136 патронов.

За угрозу убийством и незаконное хранение боеприпасов суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 6 месяцев с запретом покидать Нефтегорский район и менять место жительства без разрешения надзорного органа.

По одному из эпизодов угрозы убийством дело прекращено в связи с примирением сторон.

Приговор пока не вступил в законную силу.