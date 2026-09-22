В результате массовой атаки БПЛА в Самарской области погиб человек, еще четверо пострадали

В результате массированной атаки вражескими беспилотниками, произошедшей в ночь на вторник, 22 сентября, погиб человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"С прискорбием сообщаю, что в результате подлой атаки ВСУ по территории Самарской области погиб один человек. Это тяжелая и невосполнимая потеря. Приношу искренние соболезнования родным и близким, — прокомментировал он. — Также четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь в наших медучреждениях".

Ликвидацией последствий атаки занимаются экстренные службы. Работает оперативный штаб. Продолжается сбор информации.

Напомним, ночью регион атаковали десятки беспилотников. Сообщалось о повреждениях гражданских объектов, включая частные дома и автомобили. Атака длилась около 5,5 часов.