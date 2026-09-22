"Большой этнографический диктант — 2026": успейте подготовиться и стать частью международной акции

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) приглашает всех желающих принять участие в XI международной просветительской акции "Большой этнографический диктант". Акция пройдет с 3 по 12 ноября 2026 года. У каждого есть время, чтобы освежить знания и уверенно подойти к диктанту.
"Большой этнографический диктант" — это не просто проверка знаний, а возможность ближе познакомиться с многообразием культур, традиций, языков и истории народов России. Акция направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и противодействие искажению исторической правды.
До 30 сентября на официальном сайте акции мирэтно.рф проходит конкурс на лучший вопрос для Диктанта. Воспользуйтесь вкладкой "Предложить вопрос": продумывая формулировки, вы естественным образом повторите важные этнографические факты, обратите внимание на детали традиций и истории разных народов. К тому же самый креативный вопрос войдет в итоговую версию Диктанта, а его автор получит памятные призы с символикой акции.
Принять участие в Диктанте можно будет в любом удобном формате.
Очно: планируется открытие более двух тысяч офлайн-площадок, включая свыше 250 уникальных общедоступных площадок по всей стране, а также Русские дома за рубежом и загранучреждения МИД России. Такой формат позволяет не только написать диктант, но и пообщаться с единомышленниками, погрузиться в особую просветительскую атмосферу.
Для тех, кто предпочитает участвовать из дома или находится далеко от офлайн-площадки, доступен дистанционный формат на официальных ресурсах акции. Это делает Диктант по-настоящему доступным для всех, независимо от места проживания.
В этом году участников ждет особый блок вопросов в видеоформате: свои задания подготовят участники специальной военной операции и представители народов России. Эти вопросы посвящены Году единства народов России и станут важным акцентом акции, подчеркивающим ценность межнационального диалога и взаимного уважения.
Результаты XI Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант" будут подведены 12 декабря 2026 года — в День Конституции Российской Федерации.
Подробности об акции, правилах участия, регистрации на площадки и доступе к онлайн-формату — на официальных сайтах "Большого этнографического диктанта". Еще на сайте акции собраны справочные сведения, тематические подборки и рекомендации. Также систематизировать знания и узнать что-то новое помогут материалы и факты, размещенные на ресурсах регионального Дома дружбы народов: сайте, странице в ВК и группе в мессенджере МАКС.
"Большой этнографический диктант" пройдет при поддержке Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...