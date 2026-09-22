"Большой этнографический диктант — 2026": успейте подготовиться и стать частью международной акции

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) приглашает всех желающих принять участие в XI международной просветительской акции "Большой этнографический диктант". Акция пройдет с 3 по 12 ноября 2026 года. У каждого есть время, чтобы освежить знания и уверенно подойти к диктанту.

"Большой этнографический диктант" — это не просто проверка знаний, а возможность ближе познакомиться с многообразием культур, традиций, языков и истории народов России. Акция направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и противодействие искажению исторической правды.

До 30 сентября на официальном сайте акции мирэтно.рф проходит конкурс на лучший вопрос для Диктанта. Воспользуйтесь вкладкой "Предложить вопрос": продумывая формулировки, вы естественным образом повторите важные этнографические факты, обратите внимание на детали традиций и истории разных народов. К тому же самый креативный вопрос войдет в итоговую версию Диктанта, а его автор получит памятные призы с символикой акции.

Принять участие в Диктанте можно будет в любом удобном формате.

Очно: планируется открытие более двух тысяч офлайн-площадок, включая свыше 250 уникальных общедоступных площадок по всей стране, а также Русские дома за рубежом и загранучреждения МИД России. Такой формат позволяет не только написать диктант, но и пообщаться с единомышленниками, погрузиться в особую просветительскую атмосферу.

Для тех, кто предпочитает участвовать из дома или находится далеко от офлайн-площадки, доступен дистанционный формат на официальных ресурсах акции. Это делает Диктант по-настоящему доступным для всех, независимо от места проживания.

В этом году участников ждет особый блок вопросов в видеоформате: свои задания подготовят участники специальной военной операции и представители народов России. Эти вопросы посвящены Году единства народов России и станут важным акцентом акции, подчеркивающим ценность межнационального диалога и взаимного уважения.

Результаты XI Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант" будут подведены 12 декабря 2026 года — в День Конституции Российской Федерации.

Подробности об акции, правилах участия, регистрации на площадки и доступе к онлайн-формату — на официальных сайтах "Большого этнографического диктанта". Еще на сайте акции собраны справочные сведения, тематические подборки и рекомендации. Также систематизировать знания и узнать что-то новое помогут материалы и факты, размещенные на ресурсах регионального Дома дружбы народов: сайте, странице в ВК и группе в мессенджере МАКС.

"Большой этнографический диктант" пройдет при поддержке Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.