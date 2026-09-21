Психолог ВСК рассказала, как помочь ребенку с синдромом отличника

Синдром "отличника" — это стремление ребенка всегда быть лучшим, жить по внешним стандартам и бояться ошибок. Часто он начинает делать что-то ради оценки, а не из интереса. Причем на первый взгляд безобидное состояние может привести к серьезным ментальным проблемам — хронической тревоге, потере внутренней мотивации, перфекционизму и выгоранию. Когда страх ошибки мешает жизни и развитию, необходимо научить ребёнка ценить процесс, принимать ошибки и сохранять интерес к саморазвитию. Елена Куперштейн, клинический психолог, семейный и групповой терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК приводит пример лучших психологических практик для борьбы с синдромом отличника у ребенка.

Синдром "отличника" — это специфический вариант перфекционизма, завязанный на внешних оценках (школа, похвала взрослых). Проблема начинает развиваться, если школа и дом "живут" по разным правилам — например, если в учебном заведении поощряют только оценки и внешние достижения, а дома подчёркивают только послушание или, наоборот, чрезмерно хвалят за любой результат. В таких условиях ребенок учится действовать ради одобрения, а не из любопытства, он начинает бояться ошибаться, скрывает от взрослых трудности и испытывает хроническую тревогу. В долгосрочной перспективе это подрывает мотивацию, творческое мышление и способность рисковать.

Есть несколько простых правил, которые помогут родителям снизить риск синдрома отличника у ребенка:

Хвалить за процесс, а не результат: "Как упорно ты искал решение!", вместо "Молодец, пять!".

Показать свою уязвимость: рассказать о своих ошибках и чему вы научились. Это снижает идеализацию взрослого.

Вводить "опыт не для оценок": делать задания просто ради любопытства: мастерская, рисование, сочинение истории без оценок.

Обучать метакогнитивным навыкам: разбирать с ребёнком, "Что помогло? Что мешало? Что бы изменил в следующий раз?" — это переводит фокус на учебу как навык.

Ограничить сравнения: избегать фраз "посмотри на Машу, она всегда…". Сравнения усиливают стыд и страх.

Учить управлять тревогой. В этом помогут простые техники: дыхание "4-4" (4 секунды вдох, 4 — выдох), короткие паузы перед контрольной, позитивный внутренний диалог ("Я могу попробовать").

Работать с целями. Вместо "всегда быть лучшим" ставьте конкретные учебные цели: "хочу понять дроби" или "хочу улучшить устную речь". Цели делают прогресс измеримым и доступным.

Если родители начинают замечать, что ребёнок постоянно боится ошибок, плохо спит, избегает ситуаций, где можно "провалиться", стоит обратиться к школьному или детскому психологу. Порой нужна профессиональная поддержка: техники когнитивно-поведенческой терапии, работа с тревожными убеждениями и постепенная экспозиция к страхам.

"Единые, но гибкие правила помогают создать предсказуемую среду: ребёнок знает границы, но при этом получает поддержку в экспериментах и право на ошибку. В таких условиях развивается внутренний интерес к учёбе, формируется здоровая самооценка и уменьшается стремление получать одобрение любой ценой. Это не значит полностью стирать ответственность и требования — важно лишь чтобы требования были направлены на развитие, а не на оценку личности", — отметила Елена Куперштейн, клинический психолог, семейный и групповой терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.