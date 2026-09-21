"Единая Россия" на выборах в Госдуму забрала 4 из 5 одномандатных округов в Самарской области

Стали известны итоги выборов в Государственную думу по одномандатным округам по Самарской области. По данным ЦИК РФ, по четырем округам из пяти обработаны все 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
Четыре округа "забрали" представители "Единой России": в Самарском округе № 156 победу одержал Александр Фетисов (56,15%), в Красноглинском округе № 161 — Денис Портнягин (69,04%), Жигулевском округе № 162 — Андрей Трифонов (65,78%), в Промышленном округе № 163 — Александр Живайкин (41,57%, но здесь пока обработано 99,42% протоколов УИК).
КПРФ достался один мандат. В Тольяттинском округе № 160 победил Леонид Калашников (38,62%), сохранив свой мандат. В предыдущем созыве Госдумы КПРФ также представлял Михаил Матвеев, прошедший тогда по Промышленном округу.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.