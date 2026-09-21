"Единая Россия" на выборах в Госдуму забрала 4 из 5 одномандатных округов в Самарской области

Стали известны итоги выборов в Государственную думу по одномандатным округам по Самарской области. По данным ЦИК РФ, по четырем округам из пяти обработаны все 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

Четыре округа "забрали" представители "Единой России": в Самарском округе № 156 победу одержал Александр Фетисов (56,15%), в Красноглинском округе № 161 — Денис Портнягин (69,04%), Жигулевском округе № 162 — Андрей Трифонов (65,78%), в Промышленном округе № 163 — Александр Живайкин (41,57%, но здесь пока обработано 99,42% протоколов УИК).

КПРФ достался один мандат. В Тольяттинском округе № 160 победил Леонид Калашников (38,62%), сохранив свой мандат. В предыдущем созыве Госдумы КПРФ также представлял Михаил Матвеев, прошедший тогда по Промышленном округу.