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Выборы Власть и политика

"Здесь особенно остро понимаешь цену каждого голоса": Александр Наумов проголосовал на передовой

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Координатор федерального проекта "Мир возможностей" партии "Единая Россия" в Самарской области, участник специальной военной операции Александр Наумов сделал свой выбор, находясь прямо на боевой позиции. Гражданский долг — даже там, где идут бои. Для него это не громкие слова, а личная позиция.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Наумов — в зоне СВО. Но это не стало причиной остаться в стороне от выборов. Для военнослужащих на передовой организована возможность голосования — бойцы, которые не могут прийти на участок, всё равно реализуют своё право. Наумов им воспользовался. Проголосовал с позиции — и объяснил, почему это для него важно.

"Здесь, на передовой, особенно остро понимаешь цену мирной жизни и цену каждого голоса. Мы защищаем будущее страны, и я хочу, чтобы это будущее было таким, каким мы его видим — сильным, справедливым, свободным. Мой голос — за Россию, за наших детей, за правду. Даже в этих условиях я нашёл возможность проголосовать, потому что это мой долг и моя позиция", — сказал Александр Наумов.

Он подчеркнул: участие в выборах — это не формальность, а реальный способ влиять на судьбу страны. Той самой, за которую он и его товарищи сегодня сражаются.

Александр Наумов — не только военнослужащий. Он активно работает в партии: возглавляет в регионе проект "Мир возможностей", который занимается патриотическим воспитанием молодёжи, поддерживает талантливых детей и помогает создавать условия для их развития. Теперь он показывает личным примером, что значит быть ответственным за свою страну — и на поле боя, и в мирной жизни.

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