Подведены итоги общественного наблюдения за трёхдневным голосованием в Самарской области

В Самарской области подведены итоги работы системы общественного наблюдения за выборами, проходившими в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. Центр общественного наблюдения (ЦОН) функционировал круглосуточно и стал ключевым элементом обеспечения прозрачности избирательного процесса.

По информации председателя Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами Павла Покровского, общественный контроль охватил все 1728 избирательных участков региона. На каждом из них присутствовали общественные наблюдатели; параллельно велось видеонаблюдение и видеофиксация. Для этого Общественной палатой было подготовлено более 3000 общественных наблюдателей. Кроме того, отмечался высокий конкурс — порядка пяти человек на место — на позиции видеонаблюдателей ЦОН. Всего на избирательных участках региона в дни голосования присутствовали более 6500 наблюдателей.

Председатель Общественной палаты Самарской области, академик РАН Виктор Сойфер подчеркнул, что формат работы Центра общественного наблюдения доказал свою эффективность и может стать стандартом для будущих избирательных кампаний. В преддверии выборов были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием с двадцатью общественными объединениями и некоммерческими организациями и восемью политическими партиями.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод отметил эволюцию общественного наблюдения в регионе: Самарская область была одним из стартовых регионов этого движения десять лет назад, и сегодня система стала зрелой, технологичной и максимально открытой. По его словам, избирательная кампания прошла конкурентно, без грубых нарушений, способных повлиять на итоги, а результаты отражают реальное волеизъявление жителей. "Самарская область — регион многонациональный. Было приятно, что избиратели приходили в национальных костюмах, на выходе из избирательных участков выступали национальные коллективы, в комментировании выборов участвовали руководители национально-культурных организаций. Я считаю, что выборы продемонстрировали единство народов и активную гражданскую позицию россиян", — сказал федеральный эксперт.

Павел Покровский констатировал, что выборы прошли в полном соответствии с принципами прозрачности и легитимности. Он также отметил высокий уровень цифровизации процесса и слаженную работу "армии правды" — общественных наблюдателей, ставших важным инструментом контроля.

Эксперты и представители общественных институтов единодушно отмечают, что в Самарской области основные принципы — легитимность, безопасность и открытость — были соблюдены в полном объёме. Система общественного наблюдения подтвердила свою значимость как эффективный механизм защиты избирательных прав граждан и обеспечения доверия к результатам выборов.