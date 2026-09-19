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Выборы Власть и политика

"Выборы — дело семейное": Савелий Майоров впервые проголосовал вместе с семьёй

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе продолжается трехдневное голосование за кандидатуры в верхнюю палата парламента и законодательное собрание области. Особое внимание — к тем, кто голосует впервые.

В первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской думы на избирательном участке в Самаре произошло событие, которое без преувеличения можно назвать семейным праздником в семье Майоровых. Свой первый в жизни голос отдал Савелий — активист "Молодой Гвардии Единой России". Для него это не просто формальность, а шаг во взрослую гражданскую жизнь, сделанный вместе с самыми близкими людьми.

Савелий — из семьи, где патриотизм и гражданская ответственность передаются от поколения к поколению. В семье Майоровых трое детей. Родители — члены партии "Единая Россия" — воспитали их настоящими патриотами, для которых слова "Родина", "долг" и "ответственность" не пустой звук.

Кристина Майорова — самый молодой депутат Думы городского округа Самара, руководитель штаба "Молодой Гвардии" в Советском районе. Мама Светлана — исполнительный секретарь местного отделения партии. Средняя дочь — Серафима тоже входит в актив "МГЕР. Теперь и младший представитель семьи встал в один строй с родными.

"Я проголосовал впервые. Это очень ответственный момент. Когда ты понимаешь, что твой голос может повлиять на будущее города, региона, страны — это волнительно и почётно. Я вырос в семье, где всегда говорили: если хочешь что-то изменить — действуй, не оставайся в стороне. Сегодня я сделал свой выбор. И горжусь этим", — поделился Савелий Майоров.

Для семьи Майоровых выборы — традиция, объединяющая поколения. Это разговор о будущем, который подтверждается делом. И сегодняшний день — ещё одно подтверждение: в единстве семьи — сила страны.

Напомним, голосование в Самарской области проходит 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00. Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской думы.

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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