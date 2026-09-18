Голосование в национальном костюме: самарцы объединяют гражданскую позицию и культурные традиции

В Самарской области стартовало голосование, которое продлится три дня, с 18 по 20 сентября. Жители региона выбирают депутатов Государственной думы 9 созыва и Самарской губернской думы 8 созыва. Избиратели приходят на участки в национальных костюмах, демонстрируя пример единства многонационального народа нашей области.

Голосование в национальных костюмах обретает особый смысл в 2026 году, поскольку текущий год объявлен президентом РФ Годом единства народов России.

Сегодня в регионе проживают представители более 120 национальностей, функционируют свыше 100 национальных общественных организаций. Для многих из них посещение избирательного участка в национальном костюме — способ заявить о том, что они — часть родного края, и им небезразлично его будущее.

В традиционных чувашских костюмах на избирательный участок пришли супруги Долговы. Председатель Самарского городского чувашского культурного общества "Пехиль" ("Благословение") Людмила Алексеевна и ее муж Валерий Викторович ответственно относятся к выборам и никогда их не пропускают.

Долговы все и всегда делают вместе. В этом — секрет их долгой семейной жизни, они вместе более 50 лет. Сегодня семейная чета пришла на голосование, как на праздник.

"Мы всегда ходим на выборы вместе. Для нашей семьи это возможность быть услышанными и повлиять на будущее региона, в котором живут наши дети и внуки. Чувашская община Самарской области — это часть большой семьи народов России. Мы бережем свою культуру и участвуем в жизни региона. Выборы — это один из способов сделать это вместе", — уверена Людмила Долгова.

Молодежь Самарской области находит новые способы для сохранения национальной идентичности: традиции — часть современного образа и гражданской позиции. Так, Мария Потякина, руководитель молодежного отделения "Од Вий" ("Молодая сила") общественной организации "Региональная мордовская национально-культурная автономия" Самарской области, сопредседатель Самарского регионального отделения Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации (АФУН РФ), сочетает уважение к корням с актуальным стилем: "На мне не традиционный мордовский костюм, а современная интерпретация с исконными вышивками-оберегами и другой национальной атрибутикой. Я горжусь своим народом и хочу, чтобы о моей национальности знали. Я этого не стесняюсь, а считаю большим достоинством, переданным родителями".

Мария считает сохранение культуры и участие в выборах семейной традицией и продолжает ее в собственной семье.

В казачьих костюмах пришла на избирательный участок семья заместителя атамана Городского казачьего общества "Тольяттинское" Вячеслава Кашова с детьми. Исторические костюмы — символ уважения к традициям, а также гражданская позиция.

"Испокон веков казаки стояли на защите интересов России — на поле боя, на охране рубежей, в служении Отечеству. Эта сила всегда в единстве, верности долгу и готовности отвечать за будущее нашей страны. Сегодня эта готовность проявляется не только в ратной службе, но и в гражданской позиции. Считаем своим долгом участвовать в выборах, потому что понимаем: будущее России решается не где-то там, а в том числе и на избирательных участках. Прийти на выборы и отдать свой голос — это тоже служение Отечеству", — уверен Вячеслав Кашов.

Гордятся своими корнями и супруги Шабаевы из Тольятти. Рустам и Элина вместе с детьми Сафиной и Каримом по традиции участвуют в выборах. Кроме того, семья принимает активное участие в работе региональной творческой общественной организации "Дуслык" ("Дружба"). В этом году на избирательный участок они пришли в национальной одежде.

"Татарская община Самарской области — это часть большой истории страны и края. Она объединяет активных, неравнодушных людей, которые сохраняют свои традиции и при этом участвуют в жизни всей области. Мы этим сильно гордимся. Есть своя семейная традиция — участвовать, не пропускать выборы. Знаем, что важно приходить на участки и голосовать. Мы это делаем ради будущего детей", — делится Элина Энверовна.

Напомним, что совсем недавно — 12 сентября — регион отметил День дружбы народов Самарской области. В этом году он прошел под девизом "Одна земля, одна судьба, одна сила". Участвуя в общественных акциях, культурных мероприятиях и реализуя свое конституционное право избирать, жители региона берегут свои традиции и строят будущее региона сообща.