В Кошкинском районе пара осуждена за кражу денег через фейковый промо-код для игры

Прокуратура Кошкинского района поддержала обвинение против 23-летнего жителя с. Елховка и 23-летней жительницы Похвистневского района. Их признали виновными в краже с банковского счета группой лиц по предварительному сговору (п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ).
Мужчина создал в мессенджере канал с якобы промо-кодами к мобильной игре. На рекламу откликнулся подросток. Под предлогом выдачи кода злоумышленник получил доступ к банковскому приложению его матери и оформил на её имя кредит — 200 тыс. рублей. 145 тыс. руб. злоумышленник снял сам, ещё около 41 тыс. — через подругу.
Суд назначил мужчине 1 год 8 месяцев лишения свободы, по совокупности с наказанием за иные преступления — окончательно 2 года 8 месяцев в колонии общего режима. Соучастница оштрафована на 200 тыс. рублей.
Ущерб потерпевшей возмещён в полном объёме.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках