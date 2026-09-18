В Кошкинском районе пара осуждена за кражу денег через фейковый промо-код для игры

Прокуратура Кошкинского района поддержала обвинение против 23-летнего жителя с. Елховка и 23-летней жительницы Похвистневского района. Их признали виновными в краже с банковского счета группой лиц по предварительному сговору (п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Мужчина создал в мессенджере канал с якобы промо-кодами к мобильной игре. На рекламу откликнулся подросток. Под предлогом выдачи кода злоумышленник получил доступ к банковскому приложению его матери и оформил на её имя кредит — 200 тыс. рублей. 145 тыс. руб. злоумышленник снял сам, ещё около 41 тыс. — через подругу.

Суд назначил мужчине 1 год 8 месяцев лишения свободы, по совокупности с наказанием за иные преступления — окончательно 2 года 8 месяцев в колонии общего режима. Соучастница оштрафована на 200 тыс. рублей.

Ущерб потерпевшей возмещён в полном объёме.