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Преступления Происшествия

Мошенники похитили иностранную валюту у самарского бизнесмена

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полиция расследует хищение иностранной валюты у 67-летнего индивидуального предпринимателя из Самары. Под влиянием мошенников мужчина отдал незнакомой девушке, назвавшей пароль, собственные сбережения — свыше 1 млн рублей по курсу ЦБ РФ, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию обратился индивидуальный предприниматель, который рассказал, что ему на сотовый телефон несколько часов звонили с номеров, зарегистрированных в различных регионах России. Во время общения незнакомец, представившийся работником правоохранительных органов, пояснил, что в одном из городов произошло хищение крупной суммы денег, котору. через его счет перевели для финансирования ВСУ, и потребовал для доказательства невиновности сотрудничать со следствием.

После того, как введенный в заблуждение самарец дал свое согласие, к разговору подключили сотрудника несуществующей организации "Русфинмониторинг". Женщина с помощью наводящих вопросов выяснила, что мужчина хранит дома сбережения в иностранной валюте. Ему подробно разъяснили необходимость подтверждения, что эти деньги не являются похищенными: для сравнения номеров и серий купюр требовалось упаковать банкноты в пакет и картонную коробку, после чего передать курьеру, который назовет пароль.

Потерпевший в указанное время вышел на улицу, где встретил девушку, которая сообщила пароль "Я от Ивана Ивановича". Он передал ей коробку с деньгами. Вернувшись домой, индивидуальный предприниматель понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию.

Гид потребителя

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