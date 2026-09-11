Мошенники похитили иностранную валюту у самарского бизнесмена

Полиция расследует хищение иностранной валюты у 67-летнего индивидуального предпринимателя из Самары. Под влиянием мошенников мужчина отдал незнакомой девушке, назвавшей пароль, собственные сбережения — свыше 1 млн рублей по курсу ЦБ РФ, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В полицию обратился индивидуальный предприниматель, который рассказал, что ему на сотовый телефон несколько часов звонили с номеров, зарегистрированных в различных регионах России. Во время общения незнакомец, представившийся работником правоохранительных органов, пояснил, что в одном из городов произошло хищение крупной суммы денег, котору. через его счет перевели для финансирования ВСУ, и потребовал для доказательства невиновности сотрудничать со следствием.
После того, как введенный в заблуждение самарец дал свое согласие, к разговору подключили сотрудника несуществующей организации "Русфинмониторинг". Женщина с помощью наводящих вопросов выяснила, что мужчина хранит дома сбережения в иностранной валюте. Ему подробно разъяснили необходимость подтверждения, что эти деньги не являются похищенными: для сравнения номеров и серий купюр требовалось упаковать банкноты в пакет и картонную коробку, после чего передать курьеру, который назовет пароль.
Потерпевший в указанное время вышел на улицу, где встретил девушку, которая сообщила пароль "Я от Ивана Ивановича". Он передал ей коробку с деньгами. Вернувшись домой, индивидуальный предприниматель понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках