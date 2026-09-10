У жительницы Чапаевска изъяли 211 литров алкоголя, который она пыталась продать незаконно

Судебные приставы Самарской области передали на уничтожение крупную партию спиртосодержащей продукции, реализуемой незаконно, передает пресс-служба УФССП по региону.

Жительница Чапаевска нелегально продавала алкоголь. В результате проверки у нее изъяли свыше 211 литров спиртосодержащих напитков, больше половины из которых находилась в пластиковой таре без наименований. За незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции женщина была привлечена к административной ответственности, а реализуемый нарушительницей алкоголь суд постановил конфисковать.