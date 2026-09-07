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Преступления Происшествия

Жительница Кинель-Черкасского района перевела лже-брокерам более 3 млн рублей

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮ.С
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В Самарской области в полицию обратилась 42‑летняя жительница Кинель-Черкасского района с заявлением о хищении денег, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Женщина рассказала, что неизвестные через мессенджер связались с ней и предложили заработать на онлайн‑бирже. Заявитель поверила обещаниям легкого дохода, перешла по присланной злоумышленниками ссылке, установила приложение и по их указаниям открыла брокерский счет. После этого несколькими переводами она направила на указанные реквизиты все свои сбережения. Общая сумма ущерба составила свыше трех миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Расследование продолжается, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры к возмещению причинённого ущерба.

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