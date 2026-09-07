Жительница Кинель-Черкасского района перевела лже-брокерам более 3 млн рублей

В Самарской области в полицию обратилась 42‑летняя жительница Кинель-Черкасского района с заявлением о хищении денег, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Женщина рассказала, что неизвестные через мессенджер связались с ней и предложили заработать на онлайн‑бирже. Заявитель поверила обещаниям легкого дохода, перешла по присланной злоумышленниками ссылке, установила приложение и по их указаниям открыла брокерский счет. После этого несколькими переводами она направила на указанные реквизиты все свои сбережения. Общая сумма ущерба составила свыше трех миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Расследование продолжается, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры к возмещению причинённого ущерба.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках