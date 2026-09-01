Селянин из Красноармейского района попал под уголовное дело, задолжав алименты на 2 млн рублей

В Красноармейском районе мужчина предстанет перед судом за неуплату алиментов на сумму более 2 млн рублей, передает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Прокуратура Красноармейского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в "Неуплате родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка в нарушение решения суда".

"В 2014 году суд возложил на мужчину обязанность выплачивать средства в размере 25% от всех видов заработка на содержание дочери 2010 года рождения. Несмотря на вмененную обязанность, отец уклонился от уплаты алиментов. Общая сумма задолженности превысила 2 млн рублей", — отмечается в сообщении.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.