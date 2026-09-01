Селянин из Красноармейского района попал под уголовное дело, задолжав алименты на 2 млн рублей

В Красноармейском районе мужчина предстанет перед судом за неуплату алиментов на сумму более 2 млн рублей, передает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Прокуратура Красноармейского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в "Неуплате родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка в нарушение решения суда".
"В 2014 году суд возложил на мужчину обязанность выплачивать средства в размере 25% от всех видов заработка на содержание дочери 2010 года рождения. Несмотря на вмененную обязанность, отец уклонился от уплаты алиментов. Общая сумма задолженности превысила 2 млн рублей", — отмечается в сообщении.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках