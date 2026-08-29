Полиция Тольятти задержала иностранца с поддельными правами

В начале августа на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" на ул. Магистральной в Тольятти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов большегруз Mercedes. Сомнение вызвали автоправа 37-летнего водителя - уроженца соседнего государства, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств, однако правоохранители усомнились в его подлинности. Водителя доставили в отдел полиции, а удостоверение изъяли и направили дознавателю. Выяснилось, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу.
По данным полицейских, злоумышленник зарегистрирован на территории соседнего региона, работает водителем, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В ходе опроса задержанный признал вину и пояснил, что поддельные права приобрел через Интернет после того, как потерял настоящие.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков".
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках