Полиция Тольятти задержала иностранца с поддельными правами

В начале августа на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" на ул. Магистральной в Тольятти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов большегруз Mercedes. Сомнение вызвали автоправа 37-летнего водителя - уроженца соседнего государства, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств, однако правоохранители усомнились в его подлинности. Водителя доставили в отдел полиции, а удостоверение изъяли и направили дознавателю. Выяснилось, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу.

По данным полицейских, злоумышленник зарегистрирован на территории соседнего региона, работает водителем, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса задержанный признал вину и пояснил, что поддельные права приобрел через Интернет после того, как потерял настоящие.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков".